Serena Williams pagëzohet si Dëshmitare e Jehovait

23-herë kampionia e madhe e tenisit Serena Williams u pagëzua të dielën si një nga Dëshmitaret e Jehovait. Pagëzimi u bë në Asamblenë e Dëshmitarëve të Jehovait në West Palm Beach, Florida.

Serena Williams, the famous Tennis player got baptized today at the Jehovah’s Witness Assembly in West Palm Beach Florida.

According to the Governing Body of the religious sect in Watchtower 2019, study 40, paragraph 14, only baptised Witnesses will be saved. pic.twitter.com/wd9E897pFL

— Uptown Press NG (@RealMoshudKarim) January 8, 2023