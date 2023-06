Seks skandali, 2 minuta për qentë, 3 për Safetin: Del VIDEOJA e plotë, çfarë ndodhi brenda zyrës së Gjicit

Gazetari investigativ Artan Hoxha, ka bërë publike vidon e plotë (13-minutëshe), të seksskandalit në Bashkinë e Kukësit, ku protagonist është Safet gjici dhe Alma K.

Në video shihet se Gjici dhe Alma .K menjëherë pas seksit oral bisedojnë për një tender për srehimin e qenve.

Alma.K ja kërkon si nder këtë projekt Gjicit, ndërsa i thotë se kjo do ta bënte atë që të merrte edhe shtëpi me qera në Kukës.

Më pas Gjici thërret në zyrë nënkryetarin e Bahskisë, Granit Gjana, për të vijuar me procedurat e dokumentave për projektin e Alma.K.

E gjithë kjo ndoh për 13 minuta.

Postimi i Hoxhës:

“Dielli nuk mbulohet me shoshe Padisha!!!

Epo ta humbesh “pashallekun” e Kukesit, pasi e ke “paguar me flori”, për nje tender ordiner te “kastrimit dhe sterilizimit te qeneve te rruges”, vetem Padishaut tone mund t’i beje vaki…

Gjithsesi, “çfare ke mbjelle do te korresh”, thote populli.

Marrëdhënia mes ish-kryebashkiakut te Kukesit Safet Gjici dhe vajzes A.K. nuk ishte thjeshte nje çeshtje flirti, por preludi i nje afere biznesi…

Tentativa per ta mbuluar te verteten edhe tre dite pas publikimit te videos tashme eshte e dukshme.

Ne te vertete, nuk eshte vetem nje shkelje etike e zyrtarit me te larte lokal, te zgjedhur me votat e popullit, por nje afer e paster korrupsioni per te perfituar nga parate e taksapaguesve te varfer shqiptare.

Biseda e ish-kryebashkiakut te Kukesit, Safet Gjici, me vajzen e prezantuar si Alma Tafa, perfaqesuese e nje kompanie per kastrimin dhe sterilizimin e qenve te rruges, ne zyren e bashkise vetem nje minute pas kryerjes se mardhenies intime mes tyre, tregon pikerisht kete gje, aferën korruptive.

Vajza kerkon nje mundesi punesimi ose ndihmen e kryetarit te bashkise per projektin e kastrimit dhe sterilizimit te qeneve te rruges.

Madje ajo i thote se keto para, Gjici nuk do t’i paguaje nga xhepi, por nga buxheti i bashkise.

Gjici pasi e degjon vajzen, e miraton oferten e saj dhe i ofron gjithe mbeshtetjen e tij, duke i vene ne dispozicion stafin e bashkise.

Madje i sugjeron edhe menyren sesi ky projekt do te miratohet ne keshillin bashkiak, per te mos patur probleme dhe per te qene ne rregull me ligjin.

Gjici therret ne zyre nenkryetarin e bashkise Granit Gjana dhe e urdheron te ndihmoje vajzen duke ndjekur proceduren per dokumentacionin e projektit.

Me poshte video e Gjicit dhe vajzes, ku bisedojne per te perfituar projektin e kastrimit dhe sterilizimit te qeneve te rruges ne Kukes dhe menyren se si ky projekt do te miratohet ne Keshillin Bashkiak…

A.K.: Do me ndihmosh te bej nje rrethim per qente apo jo?!

Eeee na sajo ndonje pune ketu re, te vi te marre nje shpi me qira ketu.

Kam dy shkolla.

Shteti do me paguaj, s’do me paguash ti…

Safet Gjici: Per qente?!

A.K.:He?

Safet Gjici: Tani.

Do shkosh, do ta therrasim kete qe merret me keto punet e qenve.

Do t’ia lesh ato…

A.K.:Letrat, po.

Safet Gjici:Se si i ke, se duhet kalu me vendim keshilli kjo e para.

A.K.:Se kam gjetur gjithe ate toke. 400 mije leke te vjetra shkonte thurja me te perdorura.

Safet Gjici: Po mire se nuk eshte problemi aty, problemi eshte qe, ne si do ta kryejme proçeduren, qe gjithe qente e rruges qe marrim ketu t’i sjellim atje dhe si shkon, sa shkon situacioni, preventivi, njeren tjetren…

A.K.: I kam me projekt te tera.

Safet Gjici: Me projekt??!! Tani ta therras une kete edhe shko ti aty te…

A.K.: Eshte ketu te bashkia??”