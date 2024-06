Sekretari për sigurinë në PL: Në Shqipëri korrupsioni është i frikshëm, 1/3 e vendit është e mbjellë me marijuanë

Përmes një deklarate për mediat, Sekretari për Sigurinë në Partinë e Lirisë, Faik Basha, shprehet se korrupsioni në Shqipëri është i frikshëm.

Sipas Bashës, nëse askush nuk e lufton mafian shqiptare në shqiperi, kjo do të bëhet e gjithëpushtetshme dhe nje rrezik per te gjithe Europen.

Deklarata e Sekretarit per Sigurinë në Partinë e Lirisë, Faik Basha: Prej 2015 Mediat ndërkombëtare ngritën shqetësimin se në ballkanin perëndimor në vendin e quartur Shqipëri, po ndertohet një Narko Shtet, Sot Mafia e ngritur në Shqipëri po kërcënon të gjithë europën dhe është bërë tepër e rrezikshme, deri në Amerikën Latine.

Njeriu që udhëheq luftën e Italisë Kunder Krimit të Organizuar, Prokurori i antimafias Nicola Gratter, kur fliste për mafian Shqiptare në vitin 2021 ai tha: “Në shqipëri korrupsioni është i frikshëm ku 1/3 e Shqipërisë është e mbjellë me marjuanë. Nëse askush nuk e lufton mafian shqiptare në shqiperi, kjo do të bëhet e gjithëpushtetshme dhe një rrezik për të gjithë Europën. Raporti i DASH- Forca e këtij regjimi korruptiv, u rrit nga korrupsioni galopant i shtrirë në të gjitha nivelet e qeverisjes. Sot e gjithë bota është e shqetesuar për rrezikun që vjen nga Narko-Shteti i Drejtuar nga Edi Rama.

Mediat më prestigjoze në botë, po shkruajnë për Narko Shtetin Shqiptar.

-Ëolld tek buk-CIA

-The idependent

-Faineshell Taim

-Revista Vais ne SHBA

-Thestik peiper

-BILD, tabloidi gjerman që është gazeta me tirazhin më të madh në Evropë, Ekspozoi lidhjet midis kryeministrit socialist të Shqipërisë Edi Rama dhe sindikatave transnacionale të krimit të organizuar.. BILD më pas shkoi më tej me një segment të titulluar “Shqipëria, narkoshteti në pragun tonë”, i cili, bazuar në informacionet e zyrtarëve perëndimorë, e përshkruan Shqipërinë si “sistemi nervor i mafies së kokainës në Evropë”.

Mafiozët shqiptarë lulëzojnë në Gjermani, Itali,Hollande, Belgjike, France ederi ne Amerike për shkak të lidhjeve politike, Problemi, vëren BILD, është se “narko-mafia ka lidhje në politikën shqiptare deri në nivelet më të larta” E thënë më pak fjalë: “Hetuesit gjermanë dhe ndërkombëtarë kanë në shënjestër edhe familjen e kryeministrit Edi Rama. Vëllai i tij, Olsi Rama, është nën hetim në lidhje me një rrjet të madh të trafikut të kokainës që vepronte në qytetin gjerman të Hanoverit”. -Xhan Shingler- Ëashington egzaminer faqe e se ciles u bllokua ne shqiperi pasi publikoi fakte te kapjes se shtetit nga mafia ku Rama e ka kthyer Shqipërinë në mbretërinë evropiane të drogës, një narko-shtet i plotë shkruan Shigler. Dhe e fundit Sigfrido Ranuci ne RAI-3 me dy episode tronditesi ku tregohet qarte se koka e Krimit te organizuar ne Shqiperi eshte Edi Rama i cili e ka kthyer Kryeministrine ne Seline Qendrore te Mafias ku prej aty drejton dhe kontrollon gjithcka. Gjithashtu po dje u kercenua nga kartelet Meksikane te droges gazetari Sigfrido Ranuci. Përfaqësues të karteleve shqiptare të lidhura me ato meksikane kanë telefonuar avokatin Alesandro Tinelli. Kërcënuesit i kanë përcjellë avokatit Tinelli, kërcënimet për gazetarin, Zigfrido Ranuçi Shqipëria narko-shtet. Kryeministri I Vendit eshte drejtues kryesor I organizatave kriminale ne vend.

Deputet dhe ministra te perfshire ne ngjarje kriminale dhe struktura drejtuese te krimit te organizuar. Gjygjtar e prokuror te lidhur ngusht me krimin dhe ne sherbim te saje. Ushtria e mbjell ne reparte me hashash Nre 2014 paisjet e radareve fiken per tju ardhur ne dihme grupeve te trafikimit te lendeve narkotike per ti transportuar drejt Italise Te gjitha keto te faktuara, tregojne qarte se Edi Ranma e ktheu shqiperine ne nje Narko-Shtet. Ish-numri dy i qeverisë, Arben Ahmetaj, dikur i etiketuar si TIGRI i qeverisë e tashmë një i shumëkërkuar ndërkombëtarisht, për aferën e incenetorëve, ngre akuza të forta ndaj kryeministrit Edi Rama. Ai flet për takime të Ramës me bossë të mafias në zyrën e tij brenda godinës së qeverisë. “I takon bosët e mafias në zyrën e tij në selinë e kryeministrisë, e kam parë”, thotë Ahmetaj.

Që në Shqipëri qeveria është e kapur nga krimi, kjo dihet dhe faktet janë publikuar nga mediat në Shqipëri dhe ato nderkombetare rast pas rasti. Që në Shqipëri pastrohen para në kulla e grataciela, edhe ky është një fakt që dihet botërisht. Që zgjedhjet blihen edhe ky është një fakt i pakundërshtueshëm. SPAK duhet urgjentisht të luftojë këtë organizatë mafioze që drejtohet nga Kryeministria dhe i ka degët deri në Amerikën Latine. SPAK duhet urgjentisht të hetojë dhe zbardhë nëse kryeministri pret në zyrë bossë të mafias, ҫfarë iu ka kërkuar dhe cfarë ka marrë në këmbim.