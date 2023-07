Sapo ishte kthyer nga marketi, 63-vjeçari tmerrohet kur gjen të fshehur gjarpin brenda qeses me brokol

Një burrë në Mbretërinë e Bashkuar përjetoi tmerrin kur hapi një qese me brokoli në frigoriferin e tij dhe gjeti një gjarpër të gjallë brenda saj.

63-vjeçari, Neville Linton tha se gjarpri ishte i aftë për një kafshim të rrezikshëm. Ai tregoi se bleu brokoli në një nga supermarketet në West Midlands, MB, më 2 qershor.

E futi në frigorifer dhe më pas ishte gati ta ziente derisa pa gjarprin të fshehur brenda brokolit.

Linton deklaroi se ka frikë nga gjarpërinjtë, ndaj të afërmit e tij nxituan për ta ndihmuar me zvarranikun.

“Ishte mjaft e frikshme. Me gjarpërinjtë nuk i kam punët mirë. Mirë që nuk e lashë brokolin jashtë në kuzhinë, përndryshe do të kishte ikur nëpër shtëpi. Ky do të ishte një rrezik i madh për ne, sepse ne jemi dy njerëz shumë vulnerabël që jetojmë këtu./Albeu.com/