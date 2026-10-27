Salianji kundërshton paketën fiskale 2027: Biznesi nuk është bankomat, Rama duhet të japë dorëheqjen

Ervin Salianji ka kundërshtuar paketën fiskale për vitin 2027 në një reagim në Facebook. Ai akuzon kryeministrin Edi Rama se po shton taksat për bizneset, sipërmarrësit dhe profesionistët e lirë.
Sipas Salianjit, paketa përbën goditje ndaj punës dhe sipërmarrjes, pasi barrën e korrupsionit të qeverisë, pretendon ai, po e paguajnë ata që investojnë, punojnë dhe hapin vende pune.
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Ndryshimet e përmendura në reagim parashikojnë që tatimi mbi fitimin të rritet nga 15% në 17%, tatimi mbi dividendin nga 8% në 15%, ndërsa TVSH-ja për turizmin nga 6% në 10%. Salianji kundërshton edhe uljen e pragut të TVSH-së nga 10 në 5 milionë lekë, duke thënë se kjo do të fusë më shumë biznese të vogla në skemën e tatimit.
Ai mbron punën, pronën dhe lirinë ekonomike, ndërsa thekson se bizneset nuk duhen përdorur si burim për financimin e shpenzimeve qeveritare.
Në reagimin e tij, Salianji shkruan:
“Rama po i shpall luftë sipërmarrjes, punës dhe biznesit! Sa më shumë korrupsion, aq më shumë taksa për bizneset, profesionistët e lirë dhe turizmin!
Paketa fiskale e vitit 2027 godet sipërmarrjen, punën dhe njerëzit që vënë në rrezik kapitalin e tyre për të krijuar diçka në këtë vend.
Tatimi mbi fitimin rritet nga 15% në 17%. Tatimi mbi dividendin thuajse dyfishohet, nga 8% në 15%. TVSH-ja për turizmin ngrihet nga 6% në 10%. Ndërkohë, pragu i TVSH-së ulet nga 10 në 5 milionë lekë, duke përfshirë më shumë biznese të vogla në skemë.
Rama nuk e ka luftuar korrupsionin, por e ka promovuar atë. Koston e korrupsionit të qeverisjes së tij po ua ngarkon njerëzve që punojnë e investojnë, atyre që marrin përsipër rrezikun dhe qytetarëve që mbajnë shtetin!
Sa më shumë skandale, aq më shumë taksa. Sa më shumë shpërdorim të parave publike, aq më e rëndë barra për biznesin. Sa më shumë para që humbasin në aferat e pushtetit, aq më shumë kërkon qeveria nga ata që i fitojnë me punë e sakrifica.
Faturën e korrupsionit qeveritar e paguajnë njerëzit e ndershëm, kurse luksin e pushtetit e financojnë ata që punojnë!
Kjo është mënyra e qeverisjes së një pushteti që nuk arrin të frenojë korrupsionin, të ulë kostot apo të krijojë kushte për zhvillim. Ajo di vetëm t’u kërkojë më shumë atyre që prodhojnë.
E djathta mbështet punën, pronën, sipërmarrjen dhe lirinë ekonomike. Fitimin e ligjshëm e sheh si shpërblim për rrezikun dhe iniciativën, jo si burim që qeveria mund ta shfrytëzojë sa herë i duhen para.
Biznesi nuk është bankomat i qeverisë. Sipërmarrësi nuk është fajtor pse punon dhe fiton. Qytetarët nuk duhet të paguajnë për abuzimet e pushtetit.
Shqipërisë i duhet një shtet që lufton korrupsionin, ul kostot, vlerëson punën dhe mbron krijuesit e pasurisë dhe vendeve të punës. Jo një qeveri që ua vështirëson jetën njerëzve të punës për të mbajtur në këmbë një sistem që po u kushton gjithnjë e më shumë qytetarëve.
Rama, jep dorëheqjen!”