Rusia mbyll tubacionin kryesor për BE, çmimi i gazit rritet me 26%

Çmimet e gazit janë rritur pasi Rusia njoftoi se nuk do të rihapte tubacionin e saj kryesor të gazit në Evropë. Sipas BBC, çmimet e gazit janë rritur me 26%.

Gazsjellësi Nord Stream 1 do të rihapej të shtunën pasi ishte mbyllur për tre ditë. Por firma shtetërore ruse e energjisë Gazprom tha se kishte gjetur një rrjedhje.

Evropa ka akuzuar Rusinë për përdorimin e furnizimeve me gaz për të shantazhuar vendet evropiane për shkak të konfliktit në Ukrainë, pretendime të cilat Moska i mohon.

Çmimet me shumicë kanë qenë shumë të paqëndrueshme në javët e fundit. Ata ranë ndjeshëm javën e kaluar kur Gjermania njoftoi se objektet e saj të depozitimit të gazit po mbusheshin më shpejt se sa pritej.

Eksperti i energjisë Bill Farren-Price tha për BBC se kriza do të vijë më vonë gjatë vitit nëse kërkesa është veçanërisht e lartë për gaz dhe do të tejkalojë atë që mund të importohet.

Qeveritë evropiane kanë zbuluar plane për të ndihmuar bizneset dhe konsumatorët të përballen me kostot në rritje të energjisë.

Të dielën, Gjermania njoftoi një paketë prej 65 miliardë eurosh e cila përfshin pagesa të njëhershme për më të cenuarit dhe lehtësime tatimore për firmat me intensitet energjie.

Gjatë fundjavës, Suedia dhe Finlanda njoftuan gjithashtu paketa shumë miliardë paund për të mbështetur kompanitë e energjisë.

Ministrat e tjerë kanë akuzuar Rusinë për përdorimin e furnizimeve me energji si një armë ekonomike kundër atyre që mbështesin Ukrainën.

Moska ka mohuar se po kufizon qëllimisht eksportet në prag të dimrit, duke rritur kostot për familjet dhe bizneset.

Firma shtetërore e energjisë Gazprom tha vendimi për mbylljen erdhi pas një rrjedhje nafte në një turbinë në tubacionin Nord Stream 1.

Por kjo është kundërshtuar nga Bashkimi Evropian dhe vetë Siemens, firma gjermane që mirëmban turbinën.

“Rrjedhje të tilla normalisht nuk ndikojnë në funksionimin e një turbine dhe mund të mbyllen në vend. Është një procedurë rutinë brenda fushës së punës së mirëmbajtjes”, tha Siemens në një deklaratë.

Gazprom bëri njoftimin për mbylljen e tubacionit të premten, menjëherë pasi vendet e G7 ranë dakord për të kufizuar çmimin e naftës ruse në mbështetje të Ukrainës.

Vendosja e një kufiri çmimi do të thotë se vendet që nënshkruajnë marrëveshje do të lejohen të blejnë vetëm naftë dhe produkte nafte ruse të transportuara nëpërmjet detit që shiten me ose nën kufirin e çmimit.

Por Rusia tha se nuk do të eksportojë në vendet që marrin pjesë në marrëveshje.

Kryeministrja suedeze, Magdalena Andersson tha se veprimet e Rusisë jo vetëm që mund të rrezikojnë të çojnë në një “dimër lufte”, por mund të kenë efekt negativ në bizneset dhe ekonominë e saj.

Tubacioni Nord Stream 1 shtrihet nga bregu rus pranë Shën Petersburgut deri në Gjermaninë verilindore dhe mund të transportojë deri në 170 milionë metra kub gaz në ditë.

Ajo është në pronësi dhe operohet nga Nord Stream AG, aksioneri kryesor i së cilës është Gazprom.

Kjo nuk është hera e parë që nga pushtimi rus i Ukrainës që tubacioni mbyllet. Në korrik, Gazprom ndërpreu plotësisht furnizimet për 10 ditë, me justifikimin e “një ndërprerje mirëmbajtjeje”. Furnizimi rifilloi përsëri 10 ditë më vonë, por në një nivel shumë të reduktuar.