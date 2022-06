Rusia dëbon tetë diplomatë grekë, reagon Athina: Vendimi i Moskës i pabazë

Moska ka shpallur tetë diplomatë grekë si “persona të padëshiruar”, duke u dhënë atyre tetë ditë kohë për t’u larguar nga vendi, sipas Ministrisë së Jashtme ruse.

Ministri i Jashtëm rus thirri ambasadorin grek për të dhënë shpjegime mbi “konfliktin”, siç e cilëson Duma, rrjedhën e marrëdhënieve greko-ruse, duke pasur parasysh shërbimin ushtarak nga Athina në Kiev.

Në të njëjtën deklaratë, ministri i Jashtëm rus theksoi se dëbimi vjen si përgjigje ndaj vendimit të Athinës për të karakterizuar kohë më parë diplomatë rusë të padëshiruar.

“Më 27 qershor, ambasadori i Republikës së Greqisë në Federatën Ruse, Ai., duke dërguar armë dhe pajisje ushtarake regjimit të Kievit dhe duke shpallur persona non grata një grup diplomatësh rusë në Greqi. Ambasadorit i është dorëzuar një shënim me njoftimin se si masë kundërpërgjigjetetë diplomatë grekë në Rusi janë shpallur persona non grata dhe duhet të largohen nga vendi brenda tetë ditësh. Gjithashtu u dhanë informacione për hapa të tjerë të ndërmarrë nga pala ruse në lidhje me funksionimin e misioneve diplomatike greke në Rusi.”-thuhet në njoftim.

Ndërkohë përgjigja e palës greke ndaj vendimit rus ishte e menjëhershme, ku Ministria e Jashtme greke lëshoi ​​një deklaratë ku nënvizonte angazhimin e saj për respektimin e ligjit ndërkombëtar.

“Shprehim keqardhjen tonë të thellë për vendimin e autoriteteve ruse për shpalljen personae non grata tetë zyrtarë të Ambasadës Greke në Moskë, si dhe Konsullatës së Përgjithshme në Moskë.Nuk ka asnjë bazë për vendimin e autoriteteve ruse për të dëbuar në Rusi anëtarë të autoriteteve diplomatike dhe konsullore greke, të cilët, të dalluar për profesionalizmin dhe ndjenjën e lartë të përgjegjësisë, kryenin detyrat e tyre në përputhje me dispozitat e Konventave të Vjenës. dhe Marrëdhëniet Konsullore.Greqia mban një qëndrim parimor, të udhëhequr nga respektimi i ligjit ndërkombëtar.”- thuhet në përgjigjen zyrtare.

Kujtohet se menjëherë pas pushtimit rus, një sërë vendesh perëndimore kishin deportuar dhjetëra diplomatë rusë. Në të njëjtën kohë, Greqia, si anëtare e NATO-s dhe BE-së, ka vendosur sanksione ndaj Rusisë për luftën në Ukrainë.