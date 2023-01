Rriten shqetësimet për gjendjen shëndetësore të Navalnyt

Gjermania u është bashkuar thirrjeve që lideri opozitar rus, Alexei Navalny të marrë trajtim të duhur shëndetësor, pas shqetësimeve në rritje për shëndetin e tij.

Ky reagim vjen pasi rreth 500 mjekë rusë kanë nënshkruar një letër të hapur për presidentin rus, Vladimir Putin, duke u kërkuar autoriteteve të burgut që të ndalin “abuzimin” ndaj Navalnyt.

Avokati i Navalnyt ka thënë se ai është vizituar së fundi nga një mjek, mirëpo nuk i janë siguruar ilaçet që i duhen.

Navalny ka thënë se po i mohohet qasja në ilaçet bazike.

Berlini ka bërë thirrje po ashtu edhe për lirimin e Navalnyt, duke thënë se burgosja e tij është bazuar “në një vendim të motivuar politikisht”.

Ai është në burg që dy vjet, dhe shpeshherë vendoset në qeli.

Navalny është arrestuar në janar të vitit 2021, pak pas kthimit në Rusi nga Gjermania, ku është trajtuar për sulmin që i ka ndodhur me agjent nervor në Siberi.

Të enjten, zëdhënësi i Këshillit amerikan për Siguri Kombëtare, John Kirby, ka thënë se Shtetet e Bashkuara ndajnë shqetësimet e mjekëve rusë për gjendjen e Navalnyt, dhe kanë kërkuar lirimin e tij të menjëhershëm.

Navalny, 46-vjeçar konsiderohet ndër figurat kyçe kundër Putinit.

Ai është dënuar fillimisht me dy vjet e gjysmë burgim për shkelje të rregullave të një dënimi me kusht, dhe më pas i janë shtuar edhe nëntë vjet më shumë, me arsyetimin e mashtrimeve.

Vetë Navalny i ka hedhur poshtë të gjitha akuzat.