Rrëzohet autoboti me naftë, kalimtarët vrapojnë të mbushin karburant, ndodh tragjedia

Të paktën gjashtë persona kanë ndërruar jetë ndërsa 70 të tjerë u plagosën, pasi një cisternë që transportonte karburant shpërtheu pranë qytetit jugor të Libisë Shaba.

Shpërthimi ndodhi në mëngjes kur pas përmbysjes së cisternës, kalimtarët e rastit nxituan të merrnin karburantin që rridhte në rrugë, raportuan mediat libiane.

Helikopterët u dërguan në vendin e tragjedisë për të transportuar të plagosur në spitalet në Tripoli, tha në një deklaratë Ministria e Shëndetësisë, duke theksuar se ishte kërkuar ndihma e kirurgëve nga Tunizia.

Libia është përballur me mungesa të konsiderueshme të karburantit që nga viti 2014, kur vendi u zhyt në luftë civile pas kryengritjes që rrëzoi liderin e gjatë Muammar Gaddafi në 2011. Në shumë prej qyteteve të vendit, qytetarët duhet të presin në radhë të gjata, disa nganjëherë me orë të tëra, në mënyrë që për të furnizuar me karburant automjetet e tyre.