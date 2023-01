Rrëzimi i avionit në Nepal, del video, momentet e fundit para tragjedisë me 16 viktima

Mediet e huaja kanë publikuar pamjet nga minutat e fundit para rrëzimit fatal të avionit me 72 pasagjerë në Nepal.

Momentet e fundit të avionit janë filmuar nga një banor i zonës. Detaje për shkakun e rrëzimit nuk janë bërë të ditura.

Video of what seems to be moments before the crash of Yeti Airlines🇳🇵 ATR72 carrying 72 passengers near Pokhara Airport#aerowanderer #aviation #avgeek #nepal #yetiairlines pic.twitter.com/hk12Edlvpf

— Aerowanderer (@aerowanderer) January 15, 2023