Romancë që në ditën e parë të vjeshtës, shtatori nis me shumë dashuri për këto shenja

Mërkuri vazhdon trajektoren e tij në dukje retrograde në shenjën e Virgjëreshës dhe e bën disi më të vështirë jetën tonë të përditshme, megjithatë janë tre shenja që, sidomos sot, muajin e parë, do të kenë shumë fat në jetën e tyre të dashurisë.

Dashi

Lidhja e Hënës me Neptunin është vendimtare për ditën tuaj të sotme. Asnjë Dash nuk mund ta dëgjojë fjalën jo, kështu që çdo rezervë që mund të ketë pasur në lidhje me objektin e dëshirës së tij do të zhduket sot. Është dita më e përshtatshme që një Dash të shprehë, sigurisht në mënyrën e tij unike, e cila mund të përfshijë ose jo me fjalë, ndjenjat e tij ndaj të tjerëve, pasi ai e kupton që për asnjë arsye nuk duhet të bëjë lëshime në dashuri.

Luani

E njëjta lidhje Hënë-Neptun i afron Luanët me partnerët aktualë apo partnerët e ardhshëm, pasi ata tashmë kanë vendosur, pa e ditur saktësisht se si, është më mirë të kalojnë me dikë gëzimet dhe çdo vështirësi të ditëve. Luani është një shenjë që mbështetet shumë në këmbët e veta, megjithatë nëse gjen një përqafim të madh do të bjerë në të me shumë mall. Dhe ja çfarë do të ndodhë me të sot, për ta nisur mbarë muajin.

Virgjëresha

Virgjëresha është në humor të mirë sot. Ajo i lë mënjanë të gjitha të këqijat që sheh kudo dhe, me kalimin e muajit të ditëlindjes, vendos t’i hedhë jashtë, në shoqërinë e partneres së tij. Ndjenjat janë të ndërsjella dhe ky është fakti që i jep akoma më shumë optimizëm dhe i bën jo vetëm ditën, por edhe pjesën tjetër të javës mund të thuhet. Sot, askush nuk mund të ngatërrohet me një Virgjëreshë nëse nuk dëshiron dëshpërimisht të humbasë.