RAPORTI/ Ndikimi global i Kinës, ku renditet Shqipëria?

Një studim i ri mbi ndikimin global të Kinës e vendos Pakistanin në krye të listës. Kamboxhia dhe Singapori janë përkatësisht në vendin e dytë dhe të tretë si “më të ekspozuarat” ndaj ndikimit të Pekinit. Ndër 10 vendet më të ekspozuara ndaj ndikimit nga Kina, tetë janë në Azi. Paraguai, Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria u renditën si ‘më pak të ndikuara’.

Indeksi i Kinës 2022 eksploron ndikimin e Kinës në 82 vende duke u kërkuar ekspertëve t’u përgjigjen pyetjeve në lidhje me aktivitetet e Kinës në vendin e tyre. Studimi është kryer dhe publikuar nga rrjeti China in the World (CITW), një iniciativë e grupit kundër dezinformimit me bazë në Tajvan, Doublethink Lab.

Raporti bëri pyetje në nëntë fusha për të vlerësuar ekspozimin e secilit vend ndaj ndikimit kinez.

RAPORT

Fushat përfshinin median, akademinë, ekonominë, shoqërinë, ushtrinë, zbatimin e ligjit, teknologjinë, politikën e brendshme dhe politikën e jashtme. Disa nga aktivitetet e Pekinit jashtë vendit përfshinin udhëtime me pagesë për zyrtarë qeveritarë, bursa për studentë, trajnime gazetarie, financime kërkimore, tregti, investime dhe bashkëpunim ushtarak.

Puma Shen, kryetare e Doublethink Lab i tha Zërit të Amerikës se ky hulumtim i lejon njerëzit në mbarë botën të shohin se si Kina i afrohet vendit të tyre.

“Duke krahasuar të gjitha këto renditje dhe duke krahasuar të gjitha strategjitë e ndryshme, të gjitha këto vende mund të mësojnë [për] njëri-tjetrin, si për të kundërshtuar operacionet e ndikimit kinez,” tha ai.

Matja e ndikimit të Kinës

Raporti mat ndikimin nëpërmjet tre treguesve, ‘ekspozimi’, ‘presioni’ dhe ‘efekti’. Ekspozimi ndaj iniciativave të Kinës jashtë e bën një vend të prekshëm ndaj ndikimit të Kinës, për shembull, varësia ekonomike ose marrja e përfitimeve të tjera.

Perceptimet negative për Kinën janë rritur ndjeshëm në shumë nga ekonomitë e përparuara të botës, veçanërisht në Australi dhe MB, tregoi një sondazh i ri nga Qendra Kërkimore Pew të martën, 6 tetor 2020. (AP Photo/Ng Han Guan)

Perceptimet negative për Kinën janë rritur ndjeshëm në shumë nga ekonomitë e përparuara të botës, veçanërisht në Australi dhe MB, tregoi një sondazh i ri nga Qendra Kërkimore Pew të martën, 6 tetor 2020. (AP Photo/Ng Han Guan)

Sa ‘presion’ i ushtron Kina një vendi të caktuar përfshin veprime të drejtpërdrejta ose të tërthorta nga Pekini me synimin për të ndryshuar sjelljen e njerëzve.

Ndikimi aktual ose shkalla në të cilën një vend përshtat kërkesat e Kinës, përshkruhet si ‘efekt’ në studim.

Pakistani renditet në vendin e parë

Pakistani, qarku më i ekspozuar ndaj ndikimit të Kinës në Indeks mori një vlerësim 70% për ekspozimin, 10% për presionin dhe 75% për efektin. Megjithatë, raporti thotë se këto përqindje “nuk sugjerojnë një shkallë nga një nivel “plotësisht i ndikuar” prej 100%. Përqindjet shprehin rezultatin e vendit nga shuma totale e arritshme bazuar në treguesit për çdo fushë.”

RAPORTI

Sipas raportit, ndikimi i Kinës në Pakistan është më aktiv në fushën e teknologjisë, politikës së jashtme dhe ushtrisë.

Lidhjet Pakistan-Kinë

Ekspertët thanë se nuk është për t’u habitur të shohësh Pakistanin në krye të Indeksit të Kinës 2022 pasi të dy ndajnë një kufi pothuajse 600 km (373 milje) me njëri-tjetrin dhe një rivalitet historik me Indinë.

Lidhjet e vjetra strategjike midis të dyve janë thelluar që kur SHBA-ja shtoi përpjekjet për të forcuar Indinë për të kundërshtuar ambiciet në rritje të Kinës në rajonin Indo-Paqësor.

“Ne nuk mund të shkëputemi dhe të shikojmë vetëm Pakistanin dhe Kinën, sepse për të qenë i drejtë, duhet të shikoni gjithashtu se si SHBA dhe India po e punojnë gjithashtu sepse ekziston edhe ky lloj marrëdhënie strategjike katërkëndëshe”, tha Syed Muhammad Ali, jorezident. studiues në Institutin e Lindjes së Mesme me qendër në Uashington.

Të tjerë theksojnë se afërsia e Pakistanit me Kinën është gjithashtu rezultat i ftohjes së lidhjeve të Islamabadit me Perëndimin, veçanërisht gjatë dekadës së fundit.

Arif Rafiq, President i Vezier Consulting, një kompani këshilluese për rrezikun politik i tha Zërit të Amerikës për Pakistanin, Kina po mbush një boshllëk të lënë nga Perëndimi.

“Kina i siguron Pakistanit mallra dhe materiale dhe fonde që nuk mund t’i marrë nga gjetkë, …që përfshijnë pajisje ushtarake, …teknologji të avancuara që lidhen me sensorin në distancë satelitore, dhe gjithashtu përfshin financimin për termocentralet dhe infrastrukturën elektrike,” tha Rafiq.

Vitet e fundit të dy vendet kanë arritur marrëveshje për të ndërtuar bashkërisht nëndetëset dhe avionët luftarakë. Midis 2017 dhe 2021, Pakistani importoi 72% të armëve të tij kryesore nga Kina, sipas Institutit Ndërkombëtar të Kërkimit të Paqes në Stokholm me qendër në Suedi.

Ndërsa Korridori Ekonomik i Kinës Pakistani (CPEC) i nisur në vitin 2015 konsiderohet xhevahiri në kurorën e Iniciativës globale të Pekinit “Një brez dhe një rrugë” me projekte infrastrukturore dhe energjetike me vlerë rreth 60 miliardë dollarë, në tetor media lokale raportoi se Pekini dhe Islamabadi gjithashtu ranë dakord për të nisur zyrtarisht tre korridore të reja në fushën e bujqësisë, shëndetësisë dhe teknologjisë.

Vendi i parë i Pakistanit në Indeksin e Kinës 2022 tregon gjithashtu mbështetjen e Pekinit në Islamabad, tha Michael Kugelman, zëvendësdrejtor i programit të Azisë në Qendrën Wilson të Uashingtonit.

“Këto rezultate theksojnë faktin se interesat strategjike të Kinës kërkojnë një nivel të konsiderueshëm angazhimi dhe ndërtimi të ndikimit me Pakistanin”, tha Kugelman.

Ai vuri në dukje CPEC, e cila jo vetëm që solli investime shumë të nevojshme në Pakistan, por gjithashtu i jep Kinës akses në tregjet e Azisë Qendrore përmes portit të thellë detar të Gwadar në Pakistanin jugor.

Fuqia e butë e Kinës në Pakistan

Pekini ushtron gjithashtu fuqi të butë përmes iniciativave që përfshijnë Institutet Konfuci, të cilët mësojnë gjuhën dhe kulturën kineze, dhe siguron fonde për qendrat e mendimit dhe bursa për t’u bashkuar me popullin pakistanez, vëren studimi.

“Kinës historikisht i është dashur të bëjë shumë përpjekje për të, për të mos thënë të infiltruar, për të ndërtuar me të vërtetë ndikimin e saj në shoqërinë pakistaneze, për të fituar besimin pakistanez,” tha Kugelman.

Pikëpamjet kritike për mbajtjen e Kinës jashtë mediave kryesore pakistaneze, zyrtarët ushtarakë që shtyjnë për bashkëpunim me Kinën dhe Pakistani që blen kamera vëzhgimi të prodhuara nga Kina, ishin ndër disa nga efektet e ekspozimit ndaj Pekinit, thuhet në raport.

Kina, Pakistani, SHBA

Megjithatë, analistët e Zërit të Amerikës folën të ndryshëm në lidhje me ndikimet shoqërore afatgjata të Kinës që ka hyrë në Pakistan. Ndërsa Kugelman shprehu shqetësimin se praktikat antidemokratike si mbikëqyrja mund të rriten, Rafiq tha se ushtria dhe inteligjenca e Pakistanit tashmë angazhohen në praktika autoritare dhe nuk kanë nevojë për frymëzim nga Kina.

“Shtetet e Bashkuara, për shkak të Hollivudit të tyre dhe gjithçka tjetër, ushtrojnë një ndikim shumë më të madh kulturor, socio-ekonomik ende në vend,” tha Ali i Institutit të Lindjes së Mesme.

Pavarësisht përpjekjeve dypalëshe për të ndërtuar mbi “miqësinë e të gjitha kushteve”, Madiha Afzal e Institutit Brookings i tha Zërit të Amerikës përmes emailit se “ka shenja që shteti [pakistanez] ka kuptuar disa nga disavantazhet e një varësie të tepruar nga Kina dhe ka kërkuar të diversifikojë opsionet e tij – për shembull, duke bërë një ofertë në Shtetet e Bashkuara.”

Udhëheqësit politikë dhe ushtarakë pakistanezë thonë se vendi i tyre nuk do të donte të zgjidhte mes SHBA-së dhe Kinës.

Pakistani i detyrohet Kinës pjesën më të madhe të borxhit të saj të jashtëm, afërsisht 30%. Ndërsa Pekini ndihmoi në sigurimin e një pjese të fondeve shumë të nevojshme, Islamabadi kërkoi një paketë shpëtimi nga Fondi Monetar Ndërkombëtar këtë verë për të shmangur mospagesat e kredisë.

DOSJE – Sekretari i Shtetit Antony Blinken, djathtas, takohet me Ministrin e Jashtëm pakistanez Bilawal Bhutto Zardari në selinë e Kombeve të Bashkuara në Nju Jork, 18 maj 2022.

Metodologjia

Disa ekspertë kanë ngritur pyetje në lidhje me metodologjinë e përdorur për përpilimin e Indeksit të Kinës 2022.

Tim Ruhlig nga Berlini i Këshillit Gjerman për Marrëdhëniet me Jashtë ndihmoi në mbledhjen e të dhënave nga Suedia për indeksin tha se ishte e paqartë kur një “ekspozim” do të konsiderohej i fortë apo i dobët.

Shen tha se për të standardizuar rezultatet, studiuesve iu kërkua të siguronin shënime shtesë dhe prova të ekspozimit të cilat Doublethink i rishikoi kundër kritereve të veta për të vlerësuar me saktësi nivelin e ekspozimit./ VOA