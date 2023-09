Rama: Sa të jem unë këtu, në këtë parti e qeveri, nuk ka shanse të pengohet puna e SPAK

Në Asamblenë Kombëtare të PS-së, kryeministri Edi Rama tha se SPAK është krijuar nga qeveria e tij për shqiptarët dhe paralajmëroi se s të jetë në pushtet, nuk do të pengohet puna e tij.

“Unë kam debatuar me ju, dhe me muaj, kur ka qenë fjala për vendime të përbashkëta. Ka dalë e imja, por ka dalë dhe e juaja. Unë ju jap besimin për tu ulur në atë karrige, dhe ska bërë vaki të ndërhyrj ndonjëherë në karrigen e tyre.

Kam kuptuar se fatkeqësisht ju menodni se flas për Shqipërinë Europiane për konsum politik, dhe ky është një keqkuptim i madh. Por harrojeni, nuk ka asnjë shans që unë ti njoh ndonjë borxh, dikujt që hyn në borxh me drejtësinë. Hyn në një borxh që nuk të takon fare ta marrësh duke hedhur gurin dhe duke fshehur dorën. Nuk ka shans sa të jem unë këtu që kjo parti e kjo qeveri ta pengojë SPAK-un, apo GJKKO.

Organet e reja të drejtësisë as nuk kan rënë nga qelli, as nuk kanë ashur me aeropolan nga Uashningtoni dhe as nuk do të kishin lindur nëse PS nuk do ti kishte sjellë në jetë. Nuk e kemi bërë për vete, por për Shqipërinë. s për të shkrumbur kundërshtarët politikë, por për të faktuar se ne jemi në pushtet. Pushetin e munguar qysh ng lindj ed shtetit shqiptar”, tha Rama./albeu.com