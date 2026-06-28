Rama: Pas manipulimit digjital do të dalin në dritë grupet përgjegjëse, algoritmi është përdorur për të keqen

Kryeministri Edi Rama ka reaguar përmes një postimi në rrjetet sociale, duke komentuar polemikat e krijuara pas protestës dhe mënyrën se si, sipas tij, zhvillohet komunikimi në platformat online.
Në reagimin e tij, Rama u shpreh se është përballur me atë që ai e përkufizoi si “vulgaritet”, ndërsa bëri dallimin mes qytetarëve që, sipas tij, e mbështesin protestën me bindje të sinqertë dhe profileve që në rrjetet sociale përdorin gjuhë fyese.
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Sipas kryeministrit, numri i madh i komenteve që vijnë nga profile false do të shërbejë sërish si tregues i ekzistencës së një mekanizmi manipulimi në hapësirën digjitale.
Ai thekson gjithashtu se algoritmi, në këndvështrimin e tij, është vënë në shërbim të përhapjes së përmbajtjeve negative.
Rama shton se do të bëhen publike prova dhe fakte për grupet që, sipas tij, janë pas këtij manipulimi digjital, duke përmendur edhe përfshirjen e grupeve të huaja në këtë proces.