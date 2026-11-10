Rama në Forumin e Paqes në Paris: Një grup i vogël i ktheu protestat në dhunë, opozita u fsheh pas të rinjve të radikalizuar

Rama në Forumin e Paqes në Paris: Një grup i vogël i ktheu protestat në dhunë, opozita u fsheh pas të rinjve të radikalizuar

Kryeministri Edi Rama mori pjesë në një diskutim në Musée de l’Homme në Paris, në kuadër të Forumit të Paqes. Biseda u përqendrua te zgjerimi i Bashkimit Europian dhe e ardhmja e brezit të ri.

I pyetur për demonstratat e të rinjve në Shqipëri, Rama u ftua të shpjegonte çfarë i bashkon ato me protestat në Itali e Francë dhe çfarë i dallon. Pyetja preku edhe shqetësimin për përshpejtimin e migracionit, veçanërisht atij për punë, në Shqipëri dhe në vende të tjera kandidate.

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Rama falënderoi për ftesën dhe tha se ishte kënaqësi të kthehej çdo vit në Forumin e Paqes. Sipas tij, protestat në Shqipëri kanë veçoritë e tyre dhe duhen dalluar fazat e tyre. Në qershor, tha ai, morën pjesë shumë njerëz nga fusha të ndryshme të jetës, të shqetësuar nga projekti i lidhur me Kushner, dhëndrin e Trump.

Kryeministri e përshkroi atë projekt si një sinjal që ndezi zemërimin në qytet. Më pas, sipas tij, në protestë mbeti një grup i vogël, i cili e përshkallëzoi situatën në dhunë, ndryshe nga karakteri që kishte tubimi në fillim.

Rama e lidhi zhvillimin e protestës edhe me përplasjen mes realitetit dhe rrjeteve sociale, ku të rinjtë, siç u shpreh ai, marrin si informacion, ashtu edhe dezinformim. Ai tha se çdo protestë kërkon reflektim për shkaqet e saj dhe se sfondi i kësaj proteste është i larmishëm, si një tenxhere ku ziejnë shumë gjëra.

Sipas Ramës, parti opozitare të vogla e të mëdha ishin fshehur pas fëmijëve të radikalizuar nga iluzionet e ANTIFA-s, ndonëse tani, tha ai, kjo është më pak e fshehtë. Ai vuri në dukje se edhe në Francë situata është komplekse, megjithëse konteksti ndryshon.

I pyetur nëse të rinjtë vazhdojnë të besojnë te anëtarësimi në Bashkimin Europian apo po shkurajohen nga një proces që kërkon disa vjet, Rama tha se historia e shqiptarëve është e veçantë. Ai kujtoi se Shqipëria nuk ka qenë pjesë e ish-Jugosllavisë, se u nda nga blloku lindor në vitet ’60 dhe më pas krijoi një marrëdhënie të veçantë me Kinën.

Sipas tij, pas daljes nga ajo periudhë që e quajti “ferr”, shqiptarët u shndërruan në “talebanë perëndimorë”, fanatikë për arsye të mira. Rama tha se shqiptarët kanë normën më të lartë europiane dhe se, për ta, Bashkimi Europian është ajo që ishte për etërit.

Ai theksoi se, pavarësisht përplasjeve të brendshme, bindjeve politike apo protestave, shqiptarët pajtohen se Europa është destinacioni i tyre i përbashkët. Sipas Ramës, mbi ta nuk ushtron ndikim askush tjetër përveç projektit europian.


Shtuar 10.11.2026 19:12

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