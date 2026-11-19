Kryeministri shqiptar Edi Rama iu përgjigj ftesës së kancelarit gjerman Friedrich Merz dhe mori pjesë sot në mbledhjen e nivelit të lartë të “Koalicionit të Vullnetmirëve”, e cila u mbajt në Berlin.
Gjatë fjalës së tij, Rama theksoi se ky takim vjen në një moment të rëndësishëm pas zhvillimeve të fundit. Ai vlerësoi veçanërisht vendimin e marrë në Dublin për të krijuar një grup përfaqësues që do të flasë në emër të gjithë Europës në një dialog eventual me Rusinë.
Të lidhura
None found
Kur u pyet se si ndihej kur shihte presidentët Putin, Xi dhe Trump, Rama u përgjigj duke e lidhur me nevojën që Europa të kishte një zë të unifikuar. Ai ritheksoi se krijimi i këtij grupi ishte diçka që duhej të ndodhte dhe që më në fund u realizua, duke e cilësuar si një hap që do t’i mundësojë Europës të përfaqësohet në një linjë të mundshme komunikimi me Moskën.
Sipas Ramës, mungesa e një qasjeje të tillë që në fillim përbënte një gabim strategjik. Ai kujtoi se në fazën e parë pati disa kontakte, por më pas komunikimi u ndërpre plotësisht. Tani, sipas tij, ky proces është rikthyer me shpresë dhe mbetet për t’u parë se si do të zhvillohet më tej.