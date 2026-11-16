Postimet në mbështetje të protestave në Shqipëri të gazetarit rus Chay Bowes kanë nxitur një reagim nga kryeministri Edi Rama, i cili i ka rishpërndarë ato në rrjetin social X.
Duke iu referuar sanksioneve që Bashkimi Europian vendosi sot ndaj Bowes, kreu i qeverisë e ka quajtur me ironi një “klloun të propagandës ruse”. Gazetari është përfshirë në listën e personave që akuzohen për manipulim të informacionit dhe për përhapje të narrativave në përkrahje të luftës së Rusisë kundër Ukrainës.
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Në reagimin e tij, Rama e paraqet Bowes si një propagandues të paguar nga Rusia dhe ngre pyetjen se përse ai merret me Shqipërinë. Sipas komentit ironik të kryeministrit, arsyeja është se vendi e ka tepruar me ngjitjen e tij dhe me afrimin e shpejtë drejt objektivit historik të anëtarësimit në Bashkimin Europian.
Vendimi i BE-së e akuzon Bowes për mbështetje të operacioneve të koordinuara të ndikimit informativ në shërbim të Moskës. Sanksionet parashikojnë bllokimin e aseteve që ai mund të zotërojë në territorin e BE-së, si edhe ndalimin e udhëtimit në shtetet anëtare.