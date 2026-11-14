Rama cakton Koçiun dhe Demon në krye të PS-së së Tiranës, ministri premton organizim më të fortë të strukturave

Rama cakton Koçiun dhe Demon në krye të PS-së së Tiranës, ministri premton organizim më të fortë të strukturave

Asambleja Kombëtare e Partisë Socialiste vendosi ndryshime në drejtimin politik të Tiranës. Edi Rama propozoi Albana Koçiun dhe Ervin Demon për të udhëhequr së bashku strukturat e PS-së në Bashkinë e Tiranës.

Taulant Balla dhe Ogerta Manastirliu do të vazhdojnë të mbajnë detyrën e drejtuesve politikë të qarkut të Tiranës.

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Pas vendimit, Ervin Demo shprehu mirënjohjen për besimin që i dhanë kryetari i PS-së, Edi Rama, dhe anëtarët e Asamblesë Kombëtare. Ai vlerësoi gjithashtu punën e socialistëve ndër vite.

Demo tha se, së bashku me Koçiun, grupin e deputetëve të Bashkisë së Tiranës dhe strukturat e partisë, do të punojnë për organizimin dhe forcimin e PS-së në çdo lagje, njësi administrative e fshat të Tiranës.

Ai theksoi se kjo punë do të mbështetet te bashkëpunimi në ekip, përgjegjësia individuale dhe komunikimi i vazhdueshëm me qytetarët, si dhe te ndjekja konkrete e problemeve të tyre.

Sipas tij, qytetarët kanë të drejtë të kërkojnë shërbime publike më cilësore, shkolla të sigurta për fëmijët, institucione që u përgjigjen dhe zgjidhje për shqetësimet e përditshme. Demo tha se puna politike matet nga afërsia me njerëzit, njohja e vështirësive të tyre dhe këmbëngulja për t’i zgjidhur.

Ai nënvizoi se kritikat duhen dëgjuar edhe kur janë të ashpra, ndërsa mangësitë duhen pranuar dhe korrigjuar.

Demo u shpreh se do të ndërtojnë një mënyrë pune me përgjegjësi të përcaktuara për secilin, prani të përditshme në terren dhe ndjekje të çdo shqetësimi deri në zgjidhje. Ai shtoi se përgjegjësia e tyre është ndaj të gjithë qytetarëve të Tiranës, pavarësisht bindjeve politike, dhe se besimin e marrë do ta kthejnë në organizim, punë konkrete dhe rezultate për Tiranën.


Shtuar 14.11.2026 16:20

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