Qeveria tërhiqet nga paketa “anti-shpifje”, OSBE: Shqipëria të garantojë lirinë e medias

OSBE ka reaguar pas tërheqjes së qeverisë shqiptare nga paketa “anti-shpifje”. Në një reagim të bërë në tëitter, përfaqëssuesja e këtij institucionit për median, shkruan se legjislacioni në Shqipëri, duhet të garantojë lirinë e shtypit.

“Jam e kënaqur që qeveria #Shqipëri tërhoqi nga axhenda parlamentare projektligjet e diskutueshme për median, të njohur si paketa “anti-shpifje”. I gjithë legjislacioni në lidhje me median duhet të garantojë #lirinë e medias, në përputhje me angazhimet e #OSBE-së dhe standardet e tjera ndërkombëtare”-thuhet në reagimin e bërë nga Teresa Ribiero.

I am pleased that the #Albania government withdrew the controversial draft media laws, known as the “anti-defamation” package, from parliamentary agenda. All media related legislation must guarantee #mediafreedom, in line with #OSCE commitments & other international standards.

