Putin urdhëron që çmimet e karburantit të mbeten të qëndrueshme

Presidenti rus Vladimir Putin ka udhëzuar qeverinë e tij të sigurojë çmime të qëndrueshme të karburantit me pakicë, duke parë masa shtesë për të balancuar tregun vendas pas ndalimit të eksporteve të benzinës dhe naftës.

Ai theksoi gjithashtu se qeveria duhet të veprojë menjëherë dhe se rishikimi i taksave për industrinë e naftës është një opsion.

Rusia, prodhuesi i tretë më i madh i naftës në botë, është përballur me mungesë benzine dhe naftë gjatë muajve të fundit.

Çmimet e karburanteve me shumicë u rritën, edhe pse çmimet e shitjes me pakicë u ulën në përpjekje për t’i sjellë ato në përputhje me normën zyrtare të inflacionit.

Mungesat kanë qenë veçanërisht të dhimbshme në disa pjesë të Rusisë jugore, ku karburanti është jetik për mbledhjen e të korrave.

Një krizë serioze mund të jetë e pakëndshme për Kremlinin pasi afrohen zgjedhjet presidenciale në mars.

Qeveria të enjten e kaluar prezantoi një ndalim të përkohshëm të eksporteve të benzinës dhe naftës në të gjitha vendet (përveç katër ish-republikave sovjetike) për të parandaluar një rritje të çmimeve të karburantit vendas.

Ndërsa çmimet fillimisht ranë në bursën vendase të mallrave, ato filluan të rriten përsëri kur u njoftuan lehtësimet e kufizimeve gjatë fundjavës.

“Janë marrë masa, por çmimet po rriten…Konsumatori ka nevojë për një rezultat”, tha Putin, duke shtuar se “Unë ju kërkova të reagoni menjëherë ndaj ngjarjeve”.

Zëvendëskryeministri Alexander Novak i tha Putinit se qeveria po pret me padurim masa shtesë.

Ai tha gjithashtu se kishte propozime për të frenuar eksportet gri të karburantit dhe për të rritur taksën e eksportit të karburantit për rishitësit në 50,000 rubla (491 euro) për ton nga 20,000 rubla (196 euro).

Qeveria po rishikon shkurtimin e të ashtuquajturave pagesat e amortizimit, ose subvencionet e rafinerisë, që filloi këtë muaj, tha Novak./Albeu.com