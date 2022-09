Putin kërcënon Europën, Rusia shpall marrëveshjen për t’i shitur gazin natyror Kinës

Kremlini dëshiron të kanalizojë gazin natyror që më parë i ka shitur Evropës në Kinë. Tubacioni i planifikuar “Poëer Siberia 2” do të zëvendësojë tubacionin e Detit Baltik Nord Stream 2, tha ministri rus i Energjisë Alexander Nowak në televizionin shtetëror rus të enjten në mbrëmje.

Nowak tha se Rusia do të furnizojë Kinën me 50 miliardë metra kub gaz në vit. Kontratat do të nënshkruhen së shpejti, deklaroi Nowak në Uzbekistan për sasinë 50 miliardë metër kub që korrespondojnë afërsisht me kapacitetin maksimal të gazsjellësit Nord Stream 1.

Asnjë sasi gazi nuk ka rrjedhur përmes tubacionit në Evropë që nga shtatori. Rusia ka fajësuar vazhdimisht ndryshimin e problemeve teknike. Qeveritë perëndimore dhe grupi Siemens përgjegjës për mirëmbajtjen e tubacioneve, nga ana tjetër, e konsiderojnë këtë si një pretendim.