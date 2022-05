Putin jep mesazhin për Ditën e Fitores ndaj nazizmit: “Si në 1945, fitorja do jetë e jona”

Presidenti rus Vladimir Putin ka siguruar se “si në vitin 1945, fitorja do të jetë e jona”, duke bërë një sërë krahasimesh mes Luftës së Dytë Botërore dhe konfliktit në Ukrainë, në urimet e tij për 9 majin.

“Sot, ushtria jonë, si paraardhësit e tyre, po lufton krah për krah për çlirimin e atdheut të tyre nga fëlliqësia naziste, duke besuar se fitorja, si në vitin 1945, do të jetë e jona,” tha Putin drejtuar sot vendeve të ish-bashkimit sovjetik si dhe në rajonet separatiste të Ukrainës lindore.

Putin tha se detyra e përbashkët është parandalimi i ringjalljes së nazizmit që u shkaktoi kaq shumë vuajtje njerëzve të vendeve të ndryshme, duke shprehur shpresën se “brezat e reja do të jenë të denjë për kujtimin e baballarëve dhe gjyshërve të tyre”.

Në urimet e tij, Vladimir Putin iu referua jo vetëm ushtarëve, por edhe qytetarëve të “frontit të brendshëm”, të cilët shkatërruan nazizmin me sakrifica të panumërta.

“Fatkeqësisht, sot, nazizmi ka ngritur përsëri kokën. Është detyra jonë e shenjtë të parandalojmë që trashëgimtarët ideologjikë të atyre që janë mundur, në atë që Moska e quan Lufta e Madhe Patriotike,” tha presidenti rus, duke folur me ukrainasit.

Kreu i shtetit rus uroi “një të ardhme paqësore dhe të drejtë për të gjithë popullin e Ukrainës” .

Parada në Moskë dhe shqetësimet e Perëndimit

Ndërkohë, një shfaqje force jo vetëm me rëndësinë simbolike të një parade ushtarake, e cila do të zhvillohet nesër në Sheshin e Kuq në përvjetorin e fitores kundër Gjermanisë naziste në Luftën e Dytë Botërore. por edhe në fushën e betejës, me bombardime dhe sulme në një front të madh në Ukrainë, po bën këto ditë Vladimir Putin. Në një “krizë madhështie”, më shumë për shkak të nevojës për t’i treguar opinionit publik të brendshëm se pushtimi i Ukrainës është fitimtar dhe ndërkohë që humbjet e tyre janë të rënda dhe konflikti me Perëndimin është i pafund, Putini duket i gatshëm të përshkallëzojë edhe më tej agresionin e ushtrisë ruse, duke nisur kërcënime të reja për përdorimin e armëve bërthamore.

Parada në Moskë dhe mesazhet që presidenti rus pritet të dërgojë përmes saj, intensifikojnë shqetësimet e Perëndimit për gjendjen shpirtërore të Kremlinit, ndërsa në disa vende, si Gjermania, ku do të zhvillohen disa ngjarje proruse për “Ditën e Fitores”, ka gatishmëri të shtuar për çdo episod.

Pas Mariupolit, tani bombardon Odessa, por edhe Mykolaiv, të cilat janë dy qytetet kryesore në perëndim të Hersonissos dhe Krimesë. Sulmi goditi pak pas mesditës përpara një qendre rekrutimi policie në Kisak, në perëndim të Odessa, pranë kufirit me Moldavinë dhe Voznesensk, në veri të Mykolaiv. Luftime të ashpra u raportuan edhe në Fidonisi, në Detin e Zi, ku rusët njoftuan se kishin rrëzuar dy avionë, tre helikopterë dhe dy drone, ndërsa ukrainasit thanë se kishin shkatërruar një anije ruse.

Operacionet ushtarake të Moskës kanë në shënjestër, siç konfirmon ajo, ndihmën perëndimore dërguar Ukrainës. Ministria ruse e Mbrojtjes njoftoi se kishte goditur armë amerikane dhe evropiane me raketa me precizion të lartë pranë Kharkovit, në një front, megjithatë, ku rezistenca ukrainase është e fortë. Në frontin thjesht lindor, në Donbass, sulmet po vazhdojnë gjithashtu me synimin për të siguruar fitimet territoriale të forcave ruse, por përparimi duket të jetë i ngadaltë. Të dielën në mëngjes, Kievi raportoi se një shkollë në rajonin e Luhanskut, ku ishin strehuar 90 civilë, ishte bombarduar nga ushtria ruse.

Mirëpo, deri mbrëmë ata ishin larguar nga objektet e uzinës së çelikut Azovstaltë gjithë civilët, sipas Kievit, me Volodymyr Zelensky duke thënë se të paktën 300 njerëz ishin shpëtuar.

Parada e “Terrorit”

Në Evropë priten me padurim deklaratat e Vladimir Putinit para fillimit të paradës, si dhe eventi ushtarak në Sheshin e Kuq. Sot pritet të zhvillohen provat përfundimtare për paradën, në të cilën megjithatë nuk është ftuar asnjë lider perëndimor. Besohet se Putini do të tregojë forcë, veçanërisht me armët më të fundit të makinerisë ushtarake të vendit të tij, ndërsa agjencia shtetërore e lajmeve TASS raportoi se në prova janë përfshirë edhe parashutistët që morën pjesë në pushtimin e Ukrainës.

Ministria ruse e Mbrojtjes ka konfirmuar se avioni i egër Ilyushin Il-80 , i cili ishte projektuar posaçërisht për të lejuar presidentin rus të vazhdojë të sundojë vendin nga ajri në rast të një lufte bërthamore, do të fluturojë mbi Sheshin e Kuq dhe vetëm ky informacion shkaktoi tmerr në Perëndim. Sidomos në kombinim me faktin se në paradën e nesërme do të shfaqen armë, të cilat kanë aftësinë për të lëshuar raketa bërthamore.