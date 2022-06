“Pushime bëjnë oligarkët, ne s’kemi lek”, trendi viral që ka përfshirë VIP-at e TikTok-ut (VIDEO)

Vera tashmë ka ardhur zyrtarisht, bashkë me temperaturat përvëluese dhe prej kohësh sezoni turistik është hapur.

Supozohet që qytetarët pas një viti punë, të presin me padurim ditët e tyre të pushimit të verës dhe të gjejnë freski pranë bregdetit. Por nuk rezulton të fuksionjë kështu me shqiptarët, për fat të keq.

Gjatë një VOX POP-i në Albeu.com me qytetarë të rastësishëm në rrugët e Kryeqytetit, gazetarja i ka pyetur se ku do t’i kalojën pushimet këtë verë.

Për një pjesë të mirë të përgjigjjeve, për të mos thënë të gjitha, ka tingëlluar qesharake nisur nga gjendja e tyre ekonomike. Një prej qytetarëve, shumë i sinqertë është bërë edhe viral në TikTok ku personazh të shumtë, VIP-a të TikTok, si edhe fytyra të njohura të ekranit kanë gjetur veten.

@albeu.com Qytetari: Andej nga Jugu i kanë bërë çmimet si me qenë në Europë… Një vezë vjet në jug të Shqipërisë me thanë që ka bërë 3 mijë lekë, ndërsa në Turqi çmimet janë shumë më të lira në krahasim me këtu… Komenti juaj 👉 ♬ original sound – ALBEU

“Pushimet te shtëpia ime. Çfarë pushimesh, nuk kemi lek. Pushime bëjnë oligarkët, pjesa e thjesht ka mbaruar. Maksimumi deri në Durrës. Andej nga Jugu i kanë bërë çmimet si me qenë në Europë… Një vezë vjet në jug të Shqipërisë me thanë që ka bërë 3 mijë lekë, ndërsa në Turqi çmimet janë shumë më të lira në krahasim me këtu. Rrisin çmimet dhe duan turizëm”.

Për ta kuptuar më qartë, ndiqni videot e mëposhtme: