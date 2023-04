Psikologu Edmond Dragoti ka deklaruar se në Shqipëri bëhet seks me dhunë, pasi sipas tij kështu duan femrat.

Në një intervistë për Euroneës Albania, Dragoti tha se meshkujt preferojnë më shumë një grua të zakonshme sesa një grua lidere.

“Seksi më dhunë bëhet në Shqipëri bëhet se e do femra. Një burrë do të preferonte të shoqërohej me një grua liderë apo me një grua të zakonshme? Një lidere nuk do preferohej shumë nga një burrë se një grua të zakonshme”, tha psikologu./albeu.com/