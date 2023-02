Studiueseti kanë zbuluar se shumica e logove të veshjeve janë të vendosura në anën e majtë. Por pse logot vendosen në anën e majtë dhe jo në të djathtën.

Këtë zbulojeni më poshtë!

Logot janë si përshtypjet e para. Nëse ju ndodh të hapni një faqe në Google, njerëzit kanë tendencë të shikojnë në anën e majtë. E njëjta gjë ndodh dhe me veshjet, ku njerëzit kanë më shumë tendencë të shikojnë anën e majtë.

Kjo ka të bëjë me dukshmërinë, që do të thotë në të majtë ajo është më e dukshme. Kur ju shtrëngoni duart me një përson, ju shikoni anën e majtë të veshjes së tyre, pikërisht aty ku është vendosur logoja.

Logoja në anën e majtë lidhte dhe me historinë. Marrim si shembuniformat ushtarake apo mbretërore, të cilat të gjithë logot I kanë në anën e majtë të uniformës.

Një tjetër arsye është memorizimi. Kur logot janë në të majtë, ata mbahen mend më shumë.

Sipas një studimi, nga Nielsen Norman Group, rezultoi se përdoruesit i mbajnë mend markat më shumë kur logot vendosen në të majtë sesa në të djathtë.