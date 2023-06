Pse është mirë që të shikoni lindjen dhe perëndimin e diellit

Një studim i ri konfirmon se shikimi i perëndimit të diellit ose shikimi i lindjes së diellit është i mirë për shëndetin, veçanërisht kur ndiheni të stresuar.

Në studimin, i cili u botua në Journal of Environmental Psychology, autorët sugjerojnë fuqimisht se shikimi i lindjes së diellit ose i perëndimit të diellit promovon një rritje të ndjesive që shkaktojnë frikë për shkak të rritjes së perceptimit të bukurisë natyrore.

Autorët gjithashtu besojnë se kur kemi frikë nga diçka, ne kemi përmirësuar humorin, sjellje më të mirë sociale dhe në përgjithësi mirëqenie më të mirë emocionale.

Ekipi hulumtues përdori teknologjinë grafike kompjuterike për të treguar imazhe të peizazheve urbane dhe natyrore për më shumë se 2500 pjesëmarrës. Gjatë kësaj periudhe kërkimore, shumica e grupit ranë dakord që një imazh konsiderohej më i bukur sa herë që një skenë përmbante një lindje ose një perëndim të diellit.

Pikërisht atëherë ekipi vuri re gjithashtu se këto imazhe që përmbanin lindjet dhe perëndimet e diellit ishin në gjendje të shkaktonin ndjenja të shtuara të frikës tek këta pjesëmarrës.

Përveç kësaj, ekipi përdori gjithashtu imazhe të fenomeneve të tjera si ylber, qiell me hënë dhe stuhi për të parë se si ndryshonin perceptimet, krahasuar me skenat e ditës me qiell të pastër blu.

Kur u pyetën, pjesëmarrësit pranuan se ishin të gatshëm të paguanin ekstra për të parë disa nga këto mjedise – veçanërisht ato me karakteristika më të përhershme piktoreske si strukturat historike ose liqenet e mëdhenj – në lindjen e diellit, në krahasim me mesditën.

Në fund të fundit, thirrja e këtyre ndjesive të mira bëri që ekipi hulumtues të inkurajojë njerëzit të shohin më shumë lindje dhe perëndim të diellit, dhe madje të sugjerojnë aktivitete të tilla si pjesë e regjimeve të trajtimit ku përjetimi i më shumë elementeve natyrore mund të rrisë shëndetin mendor.

“Të gjithë jemi të njohur me dëshirën për të kapur një foto të një muzgu brilant ose një ylberi të papritur. Termi ‘perëndim i diellit’ ka mbi 300 milionë etiketa në Instagram dhe njerëzit na kanë thënë se do të ishin të gatshëm të paguanin për të përjetuar këto fenomene, por sigurisht, ne mund t’i përjetojmë ato falas”, tha Alex Smalley, Ph.D. në Universitetin e Exeter dhe autori kryesor i studimit.

“Hulumtimi ynë tregon se ngritja pak më herët për lindjen e diellit ose planifikimi i një shëtitjeje për të parë perëndimin e diellit mund të zhbllokojë ndjenjat e bukurisë dhe frikës. Kjo nga ana tjetër mund të ketë efekte pozitive në mirëqenien mendore”, shtoi ai.