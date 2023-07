Pse divorci është më i vështirë për burrat

Bashkëjetesa është e lidhur ngushtë me lumturinë për të dy gjinitë. Në fakt, hulumtimet kanë treguar se një martesë e lumtur mund të zgjasë jetën, duke mbrojtur shëndetin e zemrës.

Ndoshta sepse një marrëdhënie e mirë eliminon izolimin social dhe stresin e vetmisë që konsiderohet si faktor rreziku për zemrën, por edhe sepse ata që jetojnë me partnerin – veçanërisht meshkujt – ushqehen më shëndetshëm dhe bëjnë kontrolle më të shpeshta.

Një sërë studimesh tregojnë se meshkujt priren të jenë më të lumtur në një marrëdhënie të shëndetshme, kështu që duket se kanë shumë më tepër për të humbur sesa një divorc apo ndarje për sa i përket shëndetit dhe mirëqenies së tyre.

Një rast i thjeshtë për dallimin gjinor në ndarje është një studim në të cilin çifteve iu kërkua të flinin të ndarë për një periudhë kohore. Rezultati; Cilësia e gjumit te femrat u përmirësua ndërsa tek meshkujt u ul.

Pjesa më e madhe e efektit negativ të një ndarjeje në shëndet mund të shpjegohet me ndryshimet e stilit të jetesës (p.sh. pirja e duhanit, dieta e dobët). Partnerët zakonisht inkurajojnë sjellje të shëndetshme me njëri-tjetrin dhe seksin mashkull, pa këtë ndikim pozitiv është më i prirur për të përfunduar në zakone jo të shëndetshme.

Përveç kësaj, meshkujt priren të jenë më të varur emocionalisht nga partnerët e tyre romantikë dhe kanë më pak “burime” mbështetjeje.

Në një studim të mëparshëm, kur burrat e martuar u pyetën se kujt do t’i drejtoheshin së pari nëse ndiheshin të shqetësuar dhe të trishtuar, 71 për qind e burrave zgjodhën partnerët e tyre, ndërsa vetëm 39 për qind e grave zgjodhën bashkëshortet e tyre. Kjo nuk do të thotë se burrat nuk kanë miq ose familje, por ata mund të jenë më pak të mësuar të kërkojnë ose të marrin mbështetje emocionale.

Konkluzionet e mësipërme nuk e mohojnë se ndarja nuk është e vështirë as për një grua. Të dy gjinitë mund të përjetojnë emocione të forta dhe të këqija dhe shëndeti i tyre fizik mund të ndikohet negativisht.

Por efektet e dëmshme mund të jenë më të forta për meshkujt kryesisht për shkak të paragjykimeve dhe pritshmërive shoqërore.

Kjo do të thotë, burrat janë të lidhur tradicionalisht me një trup të fortë, më shumë qëndrueshmëri dhe elasticitet, punë të palodhur dhe disiplinë. Por të qenit mashkull, sipas shkencëtarëve, lidhet me shanse më të mëdha për sëmundje kardiovaskulare dhe probleme të shëndetit mendor. Pra, a janë pritshmëritë sociale që i çojnë ata drejt zakoneve toksike që po i dëmtojnë?

Sipas ekspertëve, ekziston një besim i nderuar nga koha se burrat nuk duhet të përkulen emocionalisht ose të kërkojnë ndihmë. Ata kanë frikë nga “kolapsi” sepse mendojnë se çfarë mund të thotë kjo si për ta ashtu edhe për ata që i rrethojnë. Por kjo i privon ata të kthehen tek të dashurit e tyre për mbështetje.

Vështirësitë, pikëllimi, vulnerabiliteti, nuk kanë gjini. Ndaj ia vlen të kapërcejmë disa “etiketime” dhe si burrat ashtu edhe gratë të marrin përzemërsinë dhe mbështetjen që ne të gjithë kemi nevojë në fund të fundit, jo vetëm përballë një ndarjeje të padëshiruar, por në periudha dhe faza të ndryshme të jetës sonë.