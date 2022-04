PS nuk përjashtoi nga Grupi Parlamentar djalin e Aqif Rakipit, Basha: Edi Rama është mburoja e “non gratave”

Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, ka reaguar pas mbledhjes së Grupit Parlamentar të Partisë Socialiste, ku nuk u mor vendim për përjashtimin e Ornaldo Rakipit nga grupi.

Basha tha se të shpallurit “non grata” i mbron Edi Rama.

Kujtojmë se kjo situatë erdhi pas shpalljes “non grata” të ish deputetit socislist, Aqif Rakipi.

“Edi Rama është mburoja e non gratave sepse pa ta ai nuk qëndron dot në pushtet. Pa ta nuk bën dot afera si ato të inceneratorëve, pa ta nuk ndan dot administratën si plaçkë, pa ta nuk e shpërndan dot buxhetin e shtetit sipas orekseve të të babëziturve që përdor për të shkatërruar zgjedhjet.

Këto fakte të njohura nga çdo shqiptar pasqyrohen edhe në Raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit dhe motivet e sanksioneve të Departamentit të Thesarit të Shteteve të Bashkuara.

Pyetja që shtrohet sot është: për kë bleu vota Aqif Rakipi dhe krimi i organizuar në 25 prill?

Edi Rama e di përgjigjen e kësaj pyetje, prandaj po mbron ortakët e tij në këtë krim zgjedhor, pa të cilët nuk do të ishte në pushtet.

Sot, për qytetarët shqiptarë dhe partnerët ndërkombëtarë, është më e qartë se kurrë se kush do një Shqipëri të pastër nga korrupsioni dhe politikanët e lidhur me krimin, dhe kush do që asgjë të mos ndryshojë në këtë vend dhe që ata që e kanë shpopulluar dhe varfëruar Shqipërinë, të pasurohen edhe më shumë në kurriz të shumicës së ndershme të shqiptarëve”, është shprehur Basha./albeu.com/