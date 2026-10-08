Protesta e 131-të para Kuvendit kundër Reformës Territoriale: “Anuloni votimin, arrestoni Ballukun!”

Protesta e 131-të është zhvilluar këtë herë pranë godinës së Kuvendit, ku po mbahet seanca plenare për miratimin e reformës së re territoriale të propozuar nga shumica parlamentare.
Që prej orëve të paradites, qytetarë dhe aktivistë janë mbledhur përballë Parlamentit, nën masa të forta sigurie dhe rrethimin e vendosur nga forcat e policisë.
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Protestuesit kanë kundërshtuar projektin e ri ligjor, duke kërkuar ndalimin e menjëhershëm të votimit për ndarjen e re administrative.
Përmes thirrjeve dhe pankartave, ata kanë kërkuar gjithashtu dorëheqjen e kabinetit qeveritar, duke përcjellë mesazhin se duhet të shkrihet qeveria dhe jo bashkitë e vendit.
Një tjetër kërkesë e artikuluar gjatë tubimit ka qenë ndjekja penale dhe arrestimi i ish-zëvendëskryeministres Belinda Balluku.