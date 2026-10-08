Protesta e 131-të para Kuvendit kundër Reformës Territoriale: “Anuloni votimin, arrestoni Ballukun!”

Protesta e 131-të para Kuvendit kundër Reformës Territoriale: “Anuloni votimin, arrestoni Ballukun!”

Protesta e 131-të është zhvilluar këtë herë pranë godinës së Kuvendit, ku po mbahet seanca plenare për miratimin e reformës së re territoriale të propozuar nga shumica parlamentare.

Që prej orëve të paradites, qytetarë dhe aktivistë janë mbledhur përballë Parlamentit, nën masa të forta sigurie dhe rrethimin e vendosur nga forcat e policisë.

Të lidhura

None found

Protestuesit kanë kundërshtuar projektin e ri ligjor, duke kërkuar ndalimin e menjëhershëm të votimit për ndarjen e re administrative.

Përmes thirrjeve dhe pankartave, ata kanë kërkuar gjithashtu dorëheqjen e kabinetit qeveritar, duke përcjellë mesazhin se duhet të shkrihet qeveria dhe jo bashkitë e vendit.

Një tjetër kërkesë e artikuluar gjatë tubimit ka qenë ndjekja penale dhe arrestimi i ish-zëvendëskryeministres Belinda Balluku.


Shtuar 8.10.2026 19:56

Tags: , , ,
Rama njofton ngritjen e Ministrisë së Administratës Publike, zbulon edhe emrin e drejtueses: Të zgjerojmë gamën e detyrave dhe ambicieve

Rama njofton ngritjen e Ministrisë së Administratës Publike, zbulon edhe emrin e drejtueses: Të zgjerojmë gamën e detyrave dhe ambicieve
BE hyn në dimër me rezerva të ulëta gazi, Komisioni Europian qetëson tregjet

BE hyn në dimër me rezerva të ulëta gazi, Komisioni Europian qetëson tregjet
Goditje për yllin e Kombëtares, humbet 2 milionë euro dhe rekordin

Goditje për yllin e Kombëtares, humbet 2 milionë euro dhe rekordin
Email-et kërcënuese në institucionet shtetërore, reagon Policia: Nuk është evidentuar asnjë rast i vendosjes së lëndëve plasëse

Email-et kërcënuese në institucionet shtetërore, reagon Policia: Nuk është evidentuar asnjë rast i vendosjes së lëndëve plasëse
Miratimi i Territoriales Reformës/ Reagon Rama: S’duhet të bëjnë asnjëherë “hesape pa hanxhinë” me PS, Shqipëria mori një shtysë modernizuese

Miratimi i Territoriales Reformës/ Reagon Rama: S’duhet të bëjnë asnjëherë “hesape pa hanxhinë” me PS, Shqipëria mori një shtysë modernizuese
Eli Fara në emisionin e Luizit pas bujës me videot intime, shpërthejnë kritikat për këngëtarin! Shkodrani sqaron gjithçka: E kam quajtur kështu për këtë arsye

Eli Fara në emisionin e Luizit pas bujës me videot intime, shpërthejnë kritikat për këngëtarin! Shkodrani sqaron gjithçka: E kam quajtur kështu për këtë arsye
“Nuk jemi kartona”, Spiropali kërkon më shumë kompetenca për bashkitë dhe reformim të sistemit

“Nuk jemi kartona”, Spiropali kërkon më shumë kompetenca për bashkitë dhe reformim të sistemit
Berisha për reformën territoriale: Qëndrimi kundër duhet shoqëruar me votë, ndryshe fjalimi do të ishte hipokrit

Berisha për reformën territoriale: Qëndrimi kundër duhet shoqëruar me votë, ndryshe fjalimi do të ishte hipokrit