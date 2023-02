Profesori grek: Jemi në shekullin kur Greqia mund të goditet nga një tërmet 8.5 Rihter

Profesori i Fatkeqësive Natyrore, Konstantinos Synolakis, ka dhënë një përgjigje alarmante për pyetjen nëse ka mundësi që mëngjesin e së enjtes (9/2) në Greqi të ndodhë një tërmet si ai i Turqisë.

Pasi theksoi se mega-tërmete të tilla ndodhin çdo 600 vjet duke përmendur shembullin e tërmetit në Kretë në 365 para Krishtit, kur ishulli u ngrit 10 metra për shkak të dridhjeve sizmike, profesor Synolakis i tha MEGA:

“Tërmeti i fundit i madh në Kretë ka ndodhur në vitin 1403 dhe vlerësohet se tërmete të tilla ndodhin çdo 600 deri në 800 vjet. Jemi tashmë në shekullin kur mund të shohim një tërmet të madh në harkun grek me magnitudë 8.5 Rihter”.

E njëjta pyetje nga SKAI iu drejtua edhe sizmologut Gerasimos Houliaras, i cili u përgjigj se “historikisht në të kaluarën kemi pasur tërmete të kësaj magnitudë në Greqi, ndaj askush nuk mund të përjashtojë një tërmet të kësaj magnitudë në zonën greke”.

Chouliaras shpjegoi megjithatë se tërmeti në Turqi “është shumë larg nga Greqia për ta ndikuar atë sizmikisht, pra për të transferuar sforcimet nga kjo sekuencë në Greqi”.

I pyetur për teorinë e domino -sai tha se “tërmeti ka ndodhur në një “tërmeti ka ndodhur në një distancë prej më shumë se 1000 km nga zona greke”, shkruan protothema.

“Besoj se një tërmet i tillë në Greqi do të kishte më pak ndikim, ne kemi ndërtesa dhe infrastrukturë më të mirë, kemi edhe avantazhin në gjeodinamikën e Greqisë që shumica e tërmeteve ndodhin në zonat nënujore. Ndërtesat janë ato që duhet t’i kushtojmë vëmendje me kontrolle të vazhdueshme, nëse u përkushtohemi atyre mendoj se do të bëjmë mirë”, përfundoi Gerasimos Chouliaras./Albeu.com/