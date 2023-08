Presidenti i PSG i thur elozhe Neymar pas largimit: Do të mbetet gjithmonë një legjendë e klubit

Nasser Al-Khelaïfi, president dhe CEO i Paris Saint-Germain, i ka kushtuar një mesazh lamtumire Neymar me rastin e njoftimit zyrtar të largimit të tij në Al-Hilal të Arabisë Saudite.

“Është e pashmangshme e vështirë t’i thuash lamtumirë një legjende të klubit, ai që Neymar do të jetë përgjithmonë”, tha ai për mediat e klubit franceze.

“Nuk do ta harroj kurrë ditën kur mbërriti në Paris Saint-Germain, as atë që solli në klubin tonë dhe projektin tonë për gjashtë vitet e fundit. Ne kemi jetuar momente të jashtëzakonshme dhe Neymar do të jetë gjithmonë pjesë e historisë sonë. Dua ta falënderoj atë dhe familjen e tij. Ne i urojmë Neymar më të mirën për të ardhmen dhe aventurën e tij të ardhshme”, shtoi ai.

Neymar u transferua për në Arabinë Saudite tek Al-Hilal, me PSG që fitoi mbi 80 milionë euro nga kjo lëvizje, plus bonuse.