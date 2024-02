Presidenti Bajram Begaj, takim me ministrin Igli Hasani

Presidenti i vendit Bajram Begaj, ka zhvilluar një takim me ministrin e Jashtëm Igli Hasani.

Postimi:

“Mëngjes pune me Ministrin për Evropën dhe Punët e Jashtme z. Igli Hasani, me të cilin diskutuam për situatën në rajonin tonë, për përmbylljen e Marrëveshjes së Sigurimeve Shoqërore me Italinë, si dhe dekretimin e ambasadorëve të rinj”.