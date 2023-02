Portugalia i bashkohet aleatëve, do të dërgojë tanke Leopard 2 në Ukrainë

Portugalia është bërë vendi i fundit që do të dërgojë tanke Leopard 2 në Ukrainë, tha të shtunën kryeministri Antonio Costa.

Costa tha se Portugalia është në bisedime me Gjermaninë për të marrë pjesë të nevojshme për riparimin e tankeve të papërdorshme Leopard në forcat e armatosura të Portugalisë, por nuk bëri me dije se sa do të dërgoheshin.

“Aktualisht jemi duke punuar që të jemi në gjendje të shpërndajmë disa nga tanket tona. Unë e di se sa tanke do të dërgohen në Ukrainë, por kjo do të njoftohet në kohën e duhur”, tha ai.

Admirali António Silva Ribeiro, kreu i forcave të armatosura portugeze, tha muajin e kaluar Portugalia kishte 37 tanke Leopard 2, por është raportuar gjerësisht nga mediat lokale se shumica janë në gjendje jo të mirë. /albeu.com