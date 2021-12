Po vjen varianti i ri, Rakacolli: Dy arsyet e frikës dhe si do kontrollohen punonjësit në shtet e privat

Komiteti i Ekspertëve vendosi sot me detyrim vaksinimin e disa kategorive, mes tyre dhe punonjësit e administratës shtetërore. Më datë 4 janar do të kërkohet karta e vaksinimit ose prova e testit PCR negative çdo 5 ditë. Kryeministri paralajmëroi se nëse punonjësit e administratës nuk marrin dozat, do të humbasin vendin e punës. Edhe bizneset rrezikojnë të mbyllen, nëse punonjësit nuk vaksinohen.

Përse erdhën deri këtu? Zv/ ministrja e Shëndetësisë Mira Rakacolli e ftuar mbrëmjen e sotme në “Radarin Informativ” në “ABC” në një intervistë me gazetaren Jonida Shehu u shpreh se rreziku nga varianti i ri, por edhe shtimi i infeksioneve respiratore në këtë stinë shtyn komitetin që të merrte këto masa.

“Situata e infeksionit prej një muaji mbetet njëlloj pak a shumë me ulje të vogla, por nuk mund të presim pa analizuar. Përkeqësim nuk kemi. Por jemi në dimër, ku infeksionet respiratorë shtohen, jemi përpara një alerti të ngritur të qarkullimit të një virusi, që ka rreth 50 mutacione dhe që nuk dihet mirë akoma se cili është efekti i tyre, por që ka hipoteza që mund të jetë më i infektueshëm, mund të japë edhe sëmundje me gravitet më të madh, por edhe efikasitetin e vaksinimit.

Detyra e komitetit është që t’i paraprijë ruajtjes së situatës, por edhe zbutjes së saj. Është parë shumë mirë sa i efektshëm është vaksinimi. Nuk e dimë si do të sillet ky virus, 2-3 javët e ardhshme janë vendimtare. Në dorë kemi vaksinimin dhe të bëjmë cfarë është më e mira në përputhje me ligjin e sëmundje infektive” tha ajo.

Ata që nuk pranojnë që të vaksinohen duhet të paraqesin testin “PCR”, i cili ndryshe nga vaksina nuk do të jepet falas, por qytetarët që nuk pranojnë të marrin dozat duhet të shpenzojnë për të bërë tamponët.

“Jo (testi nuk do të jepet falas). Sepse qytetari ka vaksinën falas. Është mbrojtja e shëndetit publik dhe më pas opsioni i testit. Nuk do ta thosha detyrim për t’u vaksinuar, por detyrim për të krijuar një ambient të shëndetshëm. Kemi dhënë opsionet, vaksinimi ose duhet të kesh një garanci që po futesh i shëndetshëm në këtë ambient, testi PCR” tha ajo.

Por si do të funksionojë për bizneset detyrimi, kush do i kontrollojë PCR? “Ajo është organizim i brendshëm, sikur kontrollohet maska. Por një pjesë e mirë e personelit. Detyrimin për ta zbatuar e kanë vetë institucionet, që sigurojnë që të kryhet procesi, shteti dhe privati, pastaj për të kontrolluar dhe monitoruar është inspektorati dhe strukturat e tjera”.

Por a beson se do të zbatohen këto masa? “Në cdo vendim apo proces që përfshin njerëzit, ka sfidë, por ne besojmë që është më e mira që do të ndodhë. Sikur ndodhi me studentët që në fillim pati rezistencë. Nuk e di mirë, por ka ecur mirë vaksinimi i studentëve, fakulteti i mjekësisë ka ecur mjaft mirë. Po kështu edhe universitetet e tjera” deklaroi zv/ ministrja./Abcnews.al