Po largoheshin nga Kievi, bombardimet ruse vrasin 3 civilë, mes tyre dy fëmijë (VIDEO)

Dy predha mortajash ose artilerie goditën një pikë kontrolli për civilët që të kalonin në Kyiv nga periferia e Irpin. Tre persona u raportuan të vrarë, thonë autoritetet ukrainase, duke përfshirë dy fëmijë.

Oleksiy Arestovych, këshilltar në zyrën e Presidentit ukrainas tha: “Ata [trupat ruse] kapën Hostomel dhe Bucha dje (e shtunë). Rusët hynë atje.

“Ata kanë plagosur shumë fëmijë dhe nuk lejojnë të evakuohen, pavarësisht apeleve të shumta në nivelin më të lartë shtetëror për të siguruar një “korridor të gjelbër” nga Bucha dhe Irpin. Ka shumë fëmijë në bodrume”.

“Ka bodrume ku tani janë ulur 70 fëmijë dhe nuk po lirohen. Kjo është një katastrofë si nga pikëpamja humanitare dhe, mbi të gjitha, nga pikëpamja morale”, tha Arestovych, duke shtuar se çështja po diskutohet “në nivelin më të lartë me institucionet ndërkombëtare humanitare”.

Local residents look for cover as they escape from the town of Irpin, after heavy shelling on the only escape route used by locals, while Russian troops advance towards the capital of Kyiv, in Irpin, near Kyiv, Ukraine. @ReutersBarria pic.twitter.com/aI4loRi6N7

— Carlos Barria (@ReutersBarria) March 6, 2022