Po kultivonin më shumë se 5 mijë rrënjë lëndë narkotike, “shkërrmoqet” banda shqiptare në Spanjë, arrestohen 6 persona

6 shqiptarë mësohet se kanë rënë në prangat e policisë së Spanjës për shkak se janë kapur duke kultivuar qindra rrënjë kanabisi.

Mediat spanjolle raportojnë se Agjentët e Policisë Kombëtare në Tarragona , arrestuar gjashtë persona me origjinë shqiptare pasi dyshohet se janë përgjegjës për dy plantacione marijuanë në shtëpi në La Móra dhe Valls. Ky operacion ka nisur muaj më parë dhe është ndarë në dy faza.

Gjatë fazës së parë të hetimit, agjentët mundën të verifikonin, pas disa vëzhgimeve, ekzistencën e një plantacioni brenda një shtëpie në La Mora. Pas kontrolleve në këtë banesë u gjet një plantacion me 780 bimë marihuanë . Agjentët ishin në gjendje të kapnin 9,620 kg boçe të paketuara në çanta të mbyllura dhe një pushkë të kalibrit 22 mm. Në këtë operacioni janë arrestuar tre persona me origjinë shqiptare .

Një fazë e dytë me 4,476 bimë

Faza e dytë filloi me një telefonatë anonime që denonconte ekzistencën e një plantacioni tjetër , këtë herë jashtë (në natyrë), në Valls . Pasi u verifikua vërtetësia e asaj që u denoncua në thirrjen në fjalë dhe pas kryerjes së vëzhgimeve të ndryshme, u regjistrua një pronë bujqësore , e vendosur në një poligon të qytetit të sipërpërmendur. Në këtë zonë u gjetën 4476 bimë marihuanë , të ruajtura nga tre persona me origjinë shqiptare , të lidhur me të arrestuarit e parë, të cilët u arrestuan në vend. Të arrestuarit janë dorëzuar në Gjykatën Hetimore.

Ngritja e mafies shqiptare

Organizatat kriminale me origjinë shqiptare po marrin nën kontroll plantacionet e marijuanës në Spanjë. Në këtë operacion të fundit të CNP-së, konfirmohet edhe një herë forca që mafia shqiptare po merr në kultivimin dhe trafikimin e marijuanës. Në këtë kuptim, më 16 qershor, Mossos d’Esquadra dha një konferencë për shtyp pikërisht për të shpjeguar rrjedhat e një organizate makro kriminale , e përbërë gjithashtu nga shtetas shqiptarë, me qendër në Spanjë dhe që faturohej nga 9 deri në 12 milionë euro me trafikun ndërkombëtar të drogës që ata kultivonin.