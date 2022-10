“Po fole të vrasim”, si u dhunua Indrit Beqiraj nga “njerëzit e Rrumit”, dëshmia: Më thanë ata shko në polici

Zbardhen detaje të tjera lidhur me pengmarrjen e Indrit Beqiraj që solli në “zbulimin” e dy personave që kanë shkatërruar një grup kriminal në Durrës. Natën e 2 tetorit në autostradën Tiranë-Durrës, ku një nga vëllezërit Beqiraj u mor peng nga Agron Bejdolli, shoferi dhe një nga miqtë e ngushtë të ‘Rrumit’.

“Unë jam Indrit Beqiraj dhe jam rrëmbyer dhe mbajtur peng për pak kohë nga disa persona. Kam qenë duke lëvizur me motorin e blerë nga komshiu im Kreshnik Kuçi, me targë AI 724. Motori drejtohej nga vëllai im Gentjan Beqiraj, ndersa unë isha pasagjer. Kemi qenë duke udhëtuar nga Durrësi drejt Tiranës. Sapo kishim kaluar zonën e Sukthit papritmas na godet nga pas një makinë e tipit BMë e zezë. Nga përplasja jemi rrëzuar në tokë. Kam parë që nga makina kanë zbritur tre persona. Të cilët kanë filluar të më godasin dhe më pas më kanë futur në makinë,”- tha Indrit Beqiraj.

Sipas dëshmisë që ka siguruar gazetarja Klodiana Lala, Indrit Beqiraj pretendon se është ky momenti, ku personat që e morën peng, filluan ta pyesin duke e dhunuar, se përse kishte shkuar te lokali i tyre ‘Trattoria’, një lokal në Sukth që është në pronësi të familjes Muharremi, të afërmve të ‘Rrumit’, Aleksandër Lahos. Po ashtu, Beqiraj tha se pengmarrësit nuk u mjaftuan vetëm me dhunën ndaj tij, por edhe e instruktuan se si duhej të rrëfehej në Policinë e Shtetit, nëse ata e pyesnin për aksidentin me motor.

“Gjatë rrugës ata vijuan të më godisnin dhe më thonin çfarë do ti tek lokali jonë. I pyeta se për cilin lokal po flisnim dhe më thanë se bëhej fjalë për lokalin “Trattoria” në Sukth. U thashë që kisha qenë vetëm për të ngrënë dhe se nuk kisha asnjë problem me atë lokal. Më thanë kush më kishte dërguar ti ruaja, por unë u thashë askush. Gjatë këtij momenti makina ka lëvizur nga vendi i ngjarjes drejt Maminasit. Ka dalë nga autostrada djathtas dhe më pas në rrugë dytësore. Ka vijuar drejt Koxhasit dhe është kthyer sërish djathtas duke kaluar në një rrugë nën autostradë, dhe më pas është kthyer majtas duke kaluar me rrugën e linjës hekurudhore. Makina ka ndaluar buzë një are në anë të rrugës. Te tre personat kanë zbritur nga mjeti dhe mesa kam parë hoqën targat e makinës dhe i futën në bagazh. Më kanë kontrolluar çantën dhe më kanë nxjerrë jashtë makinës ku më kanë goditur sërish. Dy persona më godisnin, ndërsa tjetri fliste në telefon me dikë që i jepte udhëzimet. Më kanë mbajtur diku 10-15 minuta aty dhe më thanë të largohesha. Më thanë se nëse flisja do më vrisnin pasi ma dinin shtëpinë dhe se kishim 7 ditë që po më ruanin. Kur u largova i pyeta se çfarë të them. Më thanë që të thoja se më kishin rrahur sepse i kisha sharë. Më kërkuan ti takoja pas një jave, në rast te kundërt do më vrisnin tek dera e shtëpisë. Sapo jam larguar, kam telefonuar dy shokë konkretisht Kreshnik Kuçin të cilit i thashë të shkonte të shikonte për vëllain nëse ishte në banesë, ndërsa Përparim Guzës i thashë që të vinte të më merrte me makinë. Përparimi më çoi në banesë, ku atje pa hyrë brenda erdhi dhe më mori policia e Durrësit dhe më çuan në Drejtorinë e Policisë. Nuk arrita të identifikoj asnjë nga personat. Nga gjuha e folur ishin nga Shqipëria e Mesme dhe nga zona e Sukthit. Nëse i shoh me foto mund ti identifikoj,” tha Indrit Beqiraj.

Dëshmia e Beqirajt vjen pas arrestimit të 3 tetorit. Në fakt e gjitha i faturohet një rastësie, ku dy vëllezërit ishin nisur për atentat ndaj Landi Muharremit i njohur si “Rrumi”. Por në rrugë e sipër ata u përplasën me njerëzit e Rrumit, që morën peng për disa orë Indrit Beqirajn. Në dosje nuk thuhet shkaku i pengmarrjes dhe sherrit mes tyre, por përmes këtij rrëfimi nis gjithçka dhe vëllezërit vetëofrohen si të penduar duke zbërthyer të gjithë grupin kriminal ku ishin pjesë dhe nga i cili kishin marrë porosi për të paktën katër vrasje në Tiranë dhe Durrës. Pasi kanë parë Policinë, ata janë detyruar të lënë të lirë Beqirajn dhe më pas ky konflikt ka sjellë edhe rrëfimin e dy vëllezëve, 32 dhe 38 vjeç. Bashkë me ta, Policia arrestoi edhe 13 persona të tjerë. Grupi akuzohen për grup të strukturuar kriminal ndërsa akuzohen për dy vrasje dhe 3 atentate. Ata akuzohen për vrasjen e Erion çelës, i cili u ngatërrua dhe ishte shënjestra e gabuar pasi Kevin Zeneli kërkonte të vriste Geron Hasanbelliun. Më pas, ata akuzohen se vranë në bashkëpunim Arben Mërkurin alias Maneci, pasi kishin marrë porosi nga Kasandër Noga. Kumbari kryesor i operacionit është Kasandër Noga që ndodhet në burg në Belgjikë. Noga ka një hasmëri me Erion Hasanbelliut që nis që prej viteve 2000 e kulmoi me masakrën e Sanatoriumit. Pjesë e grupit janë edhe një oficer policie burgjesh, Flamur Bejko që iu dha 3500 euro për vrasjen e Saimir Zotkajt dhe një personi tjetër të identifikuar si I.H.