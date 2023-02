Plas në “Big Brother”, Luizi “eliminon” për dy javë Bledi Manen (VIDEO)

Dhe me sa duket, ai nuk humbi kohë dhe me të mbaruar spektakli natën kur u fut brenda shtëpisë, gjeti mundësinë për të biseduar me Luizin dhe filloi me provokimet. Por edhe këtë herë Luizi tregoi se është shumë inteligjent dhe shumë hapa para planeve të produksionit. Luizi zbuloi sot të gjithë lojën që ishte përgatitur për të vetëm me një detaj, ai i imunitetit që Bledi Mane ka fituar për dy jave.

Ai ia ka plasur në sy Bledi Manes. “Një njeri, i cili ka një karrierë, emision të vetin dhe vjen në mes të “Big Brother”, unë mendoj që t’i ke ardhur me një qëllim dhe me ide të sakta”, u shpreh Luizi. Ai gjithashtu i tha Bledit se imuniteti prej dy javësh është fal tij dhe arsyen nuk e thotë dot brenda, por kur të dalë jashtë shtëpisë.

Pra, në një farë mënyre ai i krijoi barrierë dhe nënkuptoi që Bledi ka ardhur për ta “goditur atë”. “Pandaj unë për dy javë do të them mirëmëngjes dhe natën e mirë. Kur te hiqesh nga imuniteti, futemi në lojë”, u shpreh Luizi.