Pini më shumë se tre kafe në ditë? Zbuloni rreziqet që i kanosni shëndetit tuaj

Kafeja mund të shkaktojë pagjumësi, nervozizëm, shqetësim, shqetësim në stomak, të përzier dhe të vjella, rritje të ritmit të zemrës dhe frymëmarrjes dhe efekte të tjera anësore.

Konsumimi i sasive të mëdha gjithashtu mund të shkaktojë presion të lartë të gjakut, i cili është një faktor në sëmundjet kardiovaskulare.

Por nuk është vetëm kafeina që mund të jetë e dëmshme për një person.

Shumë njerëz shtojnë qumësht, sheqer ose ëmbëlsues dhe aromatizues në kafenë e tyre të cilat shtojnë kalori dhe yndyrë, të cilat nga ana e tyre rëndojnë trupin.

Përtej rritjes së energjisë dhe ndihmës për përqendrimin, hulumtimet tregojnë dhe shumë raste kur konsumi i kafesë në masën e duhur, sjell përfitime në shëndet.

Përveç kafeinës që ju jep energji në mëngjes, nivelet e larta të antioksidantëve mund të ndihmojnë në mbrojtjen e trupit, si dhe në luftimin e shumë sëmundjeve.

Një studim i Harvardit zbuloi më parë se konsumimi i rregullt i kafesë ul rrezikun e një personi për të zhvilluar kancer të prostatës.

Konsumimi ditor i tre filxhanëve kafe, qoftë me kafeinë apo pa kafeinë, u shoqërua me një rrezik më të ulët të vdekshmërisë nga të gjitha shkaqet krahasuar me mungesën e konsumimit të kafesë.