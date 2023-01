Pezullimi i bordeve të çmimeve, reagon Sula: Qeveria i trembet Gjykatës Kushtetuese, po i shmagen “shuplakës”

Deputeti demokrat, Dashnor Sula, ka komentuar vendimin e Gjykatës Kushtetuese për pezullimin e bordeve të çmimeve.

Nëpërmjet një postimi në Facebook, Sula thotë se qeveria i trembet Gjykatës Kushtetuese.

Sula thotë se borded e çmimeve nuk duhet të ishin krijuar sepse nuk mbrojtë interesin e qytetarëve. Ato përbëhen nga biznesmenë dhe qeveritarë. Nuk ka askënd që mbron interesat e qytetarëve.

Për rreth një vit kanë futur duart çdo ditë në xhepat e qytetarëve duke ia vështirësuar atyre jetën.

Deputeti pretendon se qeveria nuk do të kishte lajmëruar pezullimin nëse deputetët e PD nuk do kishin depozituar kallzimin në Gjykatën Kushtetuese.

“Tani që kushtetuesja ka caktuar datën e shqyrtimit dhe me siguri do i cilësojë antikushtetues bordet dhe do i nxjerr zbuluar si hajdutë, qeveria bën lëvizje e radhës për tu fshehur”, shkruan Sula në Facbeook.

Postimi i plotë

Do i zhbëj bordet para se të shprehet gjykata në mënyrë që kjo e fundit të mos mblidhet pasi do të mungonë objekti.

📍Në një kohë kur bordi ka tri javë që nuk mblidhet ndërkohë që çmimi në bursë është ulur ndjeshëm është e qartë se kjo lëvizje e qeverisë nuk vjen si vullnet për të ndihmuar qytetarët, por për tiu shmangur “shuplakës” së anti kushtetuetshmërisë dhe grabitjes me VKM.

📍Megjithatë ndihem mirë që me vendosmërinë për të ndihmuar njëri-tjetrin si qytetarë ne arritëm një “fitore” për zhbërjen e bordeve abuzuese dhe uroj që ulen çmimet e karbyranteve dhe ushqimeve.

Qeveria i trembet Gjykatës Kushtetuese, lajmëron pezullimin e bordeve te çmimeve!

📍Në shtator të vitit të kaluar, kur bashkë me kolegen Dhurata Çupi në emër të opozites iu drejtuam Gjykatës Kushtetuese kundër bordeve të çmimeve, i kerkova falje qytetarëve që nuk bërëm më parë. Duhet të ishim treguar më të shpejtë në mbrojtjen e qytetarëve nga kjo qeveri që vetëm i fut duart në xhepat e tyre./albeu.com/