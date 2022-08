Përplasja për kokainën mes grupeve shqiptare “trazon” qytetin belg ku u ekzekutua Bledar Muça

Të tjera detaje kanë dalë nga përplasja mes grupeve shqiptare në Belgjikë.

Vetëm pak ditë më parë, periferia e Antwerp-it, Borgerhout, u trondit nga një shpërthim rreth orës 4 të mëngjesit.

Ky ishte sulmi i tretë brenda javës, duke shkaktuar dëme të konsiderueshme në pjesën e përparme të shtëpisë së synuar.

Policia, Sedee Dovo, shërbimi ushtarak belg për asgjësimin e bombave u thirr në vendngjarje: rruga, Ledeganckstraat, u mbyll. Pajisja shpërthyese, e cila dukej se kishte shënjestruar bodrumin e pronës, raportohet se ishte një pajisje e thjeshtë shpërthyese tradicionale e improvizuar e bazuar në fishekzjarre, ose IED në gjuhën ushtarake.

Në fillim të së njëjtës javë, një ndërtesë apartamentesh në Generaal de Wetstraat, gjithashtu në Borgerhout, u vu në shënjestër për dy netë me radhë. Sulmet mund të lidhen me rivalitetin e bandave: Antwerp është një qendër kryesore për kontrabandën ndërkombëtare të kokainës.

“Kjo është më frikësuese për njerëzit e Borgerhout. Ata kanë filluar të ndihen të pasigurt në shtëpitë e tyre dhe në rrugët e tyre …. E gjithë qasja ndaj problemit të drogës kërkon një mendim serioz … Unë kryesisht shoh atë që po ndodh në lagje dhe shoh frikën tek fqinjët e mi dhe në veten time. Mendoj se është e nevojshme të punohet me policinë që është e arritshme; oficeri i policisë nga e kaluara, i cili e njeh lagjen nga e para dhe që është në rrugë me biçikletë ose në këmbë, është hequr gradualisht”, thotë kryebashkiakja Marij Preneel.

Pjesa më e madhe e kokainës që trafikohet përmes Antwerp-it besohet se vjen nga Kolumbia. Megjithatë, shqiptarët besohet se janë transportuesit dhe është e qartë se lufta kundër drogës është ndezur.

Në shkurt të këtij viti, një shqiptar me një pasaportë të falsifikuar britanike u qëllua për vdekje jashtë shtëpisë së tij në Antwerp, mes një beteje të përgjakshme për menaxhimin e tregtisë fitimprurëse të drogës në metropolin belg, e cila e ka shndërruar atë në kryeqytetin europian të kokainës.

Beldar Muça, u qëllua gjashtë herë teksa kthehej në banesën e tij të shtunën në mbrëmje, pak metra larg një stacioni policie, nga dy vrasës, me autoritetet që deklaruan se ajo kishte të gjitha shenjat dalluese të një vrasjeje me porosi.

Muça, 39 vjeç është filmuar në vitin 2016 duke tundur një pistoletë dhe duke qëlluar ndaj policisë dhe oficerëve. Ai kishte qenë në Antëerp për herë të parë që nga viti 2014 duke punuar si një anëtar kyç i një bande shqiptare që vepronte brenda portit, e cila është shfaqur për shkak se epiqendra e kokainës kontrabandohej në Britani dhe në pjesën tjetër të Europës nga Amerika e Jugut.

I njohur historikisht për blerjen dhe shitjen e diamanteve, Antwerp thuhet se tani po pushtohet nga gangsterët shqiptarë me rrugët e qytetit të mbushura me para e me policinë që po zhvillon një betejë të humbur që në fillim.