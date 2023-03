Përplasja e trenave në Greqi, drejtori i stacionit pranon gabimin fatal: Ishte koha e gabuar

Stacioni i Larisës nesër në mëngjes do të dalë në hetuesi me akuza të rënda, ndërsa dyshohet se ka pranuar gabimin e tij fatal dhe ia ka atribuar llogaritjes të gabuar të keqe shkakun e aksidentit të trenave me 40viktima deri tani.

Njëkohësisht, në vendngjarje do të kryhet autopsia e aksidentit, e cila do të bëhet me urdhër të prokurorit nga Policia Rrugore e Larisës.

Duke kërkuar falje në fazën e hetimeve paraprake, drejtori i stacionit të Larisës, i arrestuar, dyshohet se ka pranuar gabimin e tij fatal dhe ia ka atribuar momentit të gabuar, ndërsa ndaj tij është ngritur një dosje për krime të rënda.

Akuzat me të cilat do të përballet nesër drejtori i stacionit dhe kundër tij do të ngrejë procedim penal nga prokurori publik, para të cilit do të paraqitet, kanë të bëjnë me veprën penale të prishjes së sigurisë së transportit që ka rezultuar me vdekjen e disa personave, dhe kodi penal grek parashikon dënime nga 10 vjet burgim deri në përjetësi.