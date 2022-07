Përmbytjet shkaktojnë tragjedi, 22 persona të vdekur (VIDEO)

Të paktën 22 persona në Iranin jugor kanë vdekur dhe të tjerë janë zhdukur pas reshjeve të dendura në vendin kryesisht të thatë, kanë raportuar mediat shtetërore.

“Rreth orës 17:00 dje, shirat e dendur në qytetet Ij dhe Roodbal në pjesët qendrore të kontesë Estehban çuan në përmbytje,” citohet të ketë thënë Yousef Kargar, guvernator i qarkut në provincën Fars nga agjencia shtetërore e lajmeve IRNA të shtunën.

“Një numër i njerëzve lokalë dhe vizitorëve [nga zona të tjera] që kishin shkuar në breg të lumit dhe ishin të pranishëm në shtratin e lumit u kapën nga përmbytja për shkak të rritjes së nivelit të ujit,” shtoi ai.

“Numri i njerëzve të vrarë është rritur në 22 pasi u gjet një trup tjetër” për shkak të përmbytjeve që prekën disa qytete në dhe rreth qarkut Estahban, tha Javad Moradian, i cili drejton një njësi lokale të shpëtimit, për agjencinë e lajmeve Mehr.

Videoja e postuar në mediat lokale dhe mediat sociale tregon makina të kapur në ujërat në rritje të lumit Roodball dhe të marra me vete./albeu.com

Heavy rainfall and flooding in the Iranian city of Estahban in Fars province has killed at least six people and injured 12 others so far, according to local officials. pic.twitter.com/exGAtfbmjK

— Iran International English (@IranIntl_En) July 22, 2022