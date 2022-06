Përmbytjet në Indi shkatërrojnë miliona shtëpi dhe ëndrra

Nga Dilip Kumar Sharma in Assam & Zoya Mateen in Delhi, BBC

“Kishte ujë gjithandej, por asnjë pikë për të pirë”.

Kështu e përshkroi Ronju Chowdhary skenën jashtë shtëpisë së saj të shtunën. Ajo jeton në Udiana, një fshat i largët në shtetin verilindor indian të Assam, i cili është prekur nga përmbytjet e rënda.

Kishte rënë shi pa pushim, tha ajo. Rrugët u përmbytën plotësisht brenda disa orësh. Kur uji hyri në shtëpinë e tyre, ajo dhe familja u strehuan së bashku duke u përpjekur të ruanin veten. Dy ditë më vonë, familja e saj është ende e mbyllur në shtëpinë e tyre, që tani i ngjan një ishulli të vetmuar – mes një deti me ujë.

“Ne jemi të rrethuar me ujë nga të gjitha anët. Nuk ka ujë për të pirë. Ushqimi është gjithashtu i pakët. Dhe tani dëgjoj se nivelet e ujit po rriten më tej,” tha Choëdhary. “Çfarë do të ndodhë me ne?”

Reshjet e paprecedentë dhe përmbytjet kanë lënë pas një gjurmë shkatërrimi në Assam, duke përmbytur fshatrat, duke shkatërruar të korrat dhe duke shkatërruar shtëpi. Autoritetet thonë se 32 nga 35 rrethet e saj janë prekur, duke shkaktuar të paktën 45 viktima dhe duke zhvendosur më shumë se 4.7 milionë gjatë javës së fundit, raporton abcnews.al.

Shirat e dendur kanë goditur gjithashtu shtetin fqinj Meghalaya, ku 18 persona kanë vdekur gjatë javës së fundit. Në Assam, qeveria ka ndërtuar 1,425 kampe për të zhvendosurit, por autoritetet thonë se puna e tyre është komplikuar nga intensiteti i madh i katastrofës.

Edhe kampet e shpëtimit janë në gjendje të mjerueshme.

“Nuk ka ujë të pijshëm në kamp. Djali im ka temperaturë, por unë nuk mund ta çoj te mjeku,” tha Husna Begum, gjithashtu një banore në Udiana. 28-vjeçarja tani është strehuar në një tendë plastike të rrënuar me dy fëmijët e saj.

“Nuk kam parë diçka të tillë më parë. Nuk kam parë kurrë përmbytje kaq të mëdha në jetën time,” tha ajo.

Sipas ekspertëve, faktorë si ndryshimi i klimës, aktivitetet e pakontrolluara të ndërtimit dhe industrializimi i shpejtë kanë rritur shpeshtësinë e ngjarjeve ekstreme të motit. Kjo është hera e dytë këtë vit që Assam po përballet me përmbytje kaq të ashpra – të paktën 39 njerëz humbën jetën në maj.

Shteti ka regjistruar tashmë reshje shiu 109% mbi nivelet mesatare këtë muaj, sipas departamentit të motit.

“Situata është veçanërisht alarmante këtë herë. Përveç ekipit të Forcave Kombëtare të Reagimit ndaj Fatkeqësive (NDRF), ne kemi vendosur gjithashtu ushtrinë për të ndihmuar operacionet e shpëtimit,” tha Javir Rahul Suresh, një oficer nën-divizioni në qytetin Rangiya.

“Në këtë pikë, prioriteti ynë është të shpëtojmë jetë.”

Vendbanime të tëra janë përmbytur nga ujërat e vrullshëm, që i ngjajnë një lumi të madh që ishte krijuar brenda natës. Në Guwahati, qendra kryesore ekonomike e Asamit, lagjet janë shndërruar në gërmadha. Fushat e harlisura ku rriteshin normalisht orizi janë shndërruar në këneta të mëdha balte dhe mbeturinash.

Në Udiana, nuk ka shkolla, spitale, tempuj apo xhami në pamje – vetëm ujë. Njerëzit udhëtojnë me varka të krijuara nga gjethe bananeje dhe shkopinj bambuje. Dëmet janë veçanërisht alarmante në lagjen rurale Kamrup, ku qindra njerëz raportohet se janë ende të bllokuar në shtëpitë e tyre.

Të shtunën, ndërsa dielli pikonte mbi horizontin me re në Udiana dhe muzgu zvarritej mbi qiell, ajo u ul jashtë shtëpisë së saj gjysmë të zhytur në ujë, dukshëm e shqetësuar.

“Deri më tani askush nuk na ka dhënë asgjë per të na thënë”, tha ajo. “A po vjen dikush?”