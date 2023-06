Përmbytje vdekjeprurëse në Kuba, tre të vdekur, mijëra qytetarë braktisin shtëpitë

Tre persona kanë humbur jetën si pasojë e shirave të dendur që goditën Kubën lindore dhe qendrore , duke shkaktuar dëme të mëdha materiale dhe duke çuar në evakuimin urgjent të mijëra qytetarëve.

Reshjet e shiut filluan të enjten. Operacionet e shpëtimit vazhdojnë në disa provinca lindore (Holguín, Camaguey, Granma, Santiago de Cuba, Las Tunas) si dhe në provincën qendrore të Sandy Spirits.

At least 1 person has died, 7,000+ people have been forced to evacuate, and 10,000 homes have been damaged as a result of heavy flooding in Cuba pic.twitter.com/2OKgT45X15

