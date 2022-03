“Përleshje” avionësh në qiellin e Kievit gjatë natës, sa u rrëzuan dhe kush triumfoi?

Natë mbrëmshme ka ndër më të egrat e këtyre 7 ditëve luftë ne Ukraine, e sidomos në Kiev, ku raportohet se janë rrëzuar dy avionë rusë Su-35 dhe një avion ukrainas Mikoyan MiG-29.

Lajmin e ka bërë të ditur gazetari ukrainas i “The Kiev Independent”, Illia Ponomarenko, me një postim në Tëitter.

Për këtë ka shkruar edhe “The Spectator Index”.

“Dy avionë luftarakë ukrainas Mig-29, si dhe sisteme të mbrojtjes ajrore, shkatërruan dy avionë rusë Su-35 mbi Kyiv, me humbjen e një avioni edhe për ukrainasit”.

BREAKING: Two Ukrainian Mig-29 fighter jets, as well as air defense systems, destroyed two Russian Su-35 jets over Kyiv, with the loss of a jet for the Ukrainians also.

