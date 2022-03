Parodia e Zelenskit kur ishte aktor, i kërkonte Merkel antarësimin në BE (VIDEO)

Kjo video e Presidentit të Ukrainës Zelensky kur ai ishte aktor është bërë virale.

Në klip ai shfaqet duke folur me Angela Merkelin për anëtarësimin e Ukrainës në Bashkimin Evropian.

Kujtojmë se Ukraina nuk është pjesë as e BE dhe as e Natos. Vetëm 2 ditë më parë Presidenti i Ukrainës Bëri kërkesë që Ukraina të ishte pjesë e BE.

Ndaj kjo video tregon edhe një herë që filmi dikur i Zelenskit, tashmë është kthzer në histori të vërtetë ku ai i kërkon Evropës që Ukraina të antaroshet sa më parë në Europë.

Ndërkohë, këshilli i Europës është mbledhur menjëherë për të diskutuar në lidhje me futjen e Ukrainës në BE duke e shkëputur kështu nga lidhja me Rusinë e cila për vite me radhaë ka bllokuar intergtimin e saj. /albeu.com/