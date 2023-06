“Përjetësisht”, Luiz Ejlli publikon sot projektin e ri muzikor

Vetëm para pak javësh, këngëtari Luiz Ejlli përfundoi eksperiencën e tij në Big Brother ku edhe fitoi çmimin e madh. Pjesëmarrja e tij bëri që ai t’i kthehej skenës dhe të punojë për projekte të reja.

Pa kaluar një javë, një super lajm erdhi nga moderatori dhe aktori Donald Veshaj dhe kishte të bënte pikërisht me një këngë me Luizin. Ata publikuan një video në instagram, përmes së cilës ka paralajmëruar projektin e tyre dhe më pas kënga, titulluar ”Dy shotsa”.

E duket se fituesi i ‘BBV 2’ nuk ka ndërmend të humbë kohë dhe do të sjellë për ndjekësit e tij një tjetër projekt muzikor me titull ‘Përjetësisht’, por këtë herë jo në bashkëpunim. Për të gjithë ju që po e prisni me padurim, nuk do t’ju duhet të prisni gjatë pasi kënga do të publikohet sot në orën 19:00. Fansat e tij mund të jenë të entuziazmuar për të dëgjuar zërin dhe stilin e tij unik në muzikë.