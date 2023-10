“Për vrasjen e Mermalit s’mora asnjë lek, ja bëra Laert Haxhiu si nder”, Tafani: I bëmë kurthin me heroinën, pastaj e vramë

Artan Tafani, i penduari i krimeve të grupit të Laert Haxhiut në Lushnjë, ka treguar se vrasjen e Elton Mermalit, e ka kryer së bashku me Lulzim Spahiun alias Arapi, ndërsa urdhrin e kishte marrë nga Laert Haxhiu.

Tafani, ka shpjeguar para grupit të hetimit se ekzekutimin e Elton Mermalit e kërkonte Laert Haxhiu, për shkak se Mermali ishte pjese e bandës së Aldo Bares dhe në vitin 1998, ai kishte marrë pjesë në vrasjen e Bledar Haxhiut dhe Artan Sulçes në zonën e “Plasmasit” në Lushnjë.

Sipas bashkëpunëtorit të prokurorisë, Laert Haxhiu i ka kërkuar më insistim që vrasjen e Mermalit ta bëjmë në muajin Tetor, pasi në këtë muaj ishte vrarë nga Mermali dhe kushëriri i Haxhiut në Lushnjë.

Në fakt Bledar Haxhiu dhe Artan Sulçe, janë ekzekutuar mëngjesin e 23 tetorit të vitit 1998, kur po udhëtonin të dy me një automjet tip fuoristradë.

Por tek një kryqëzim tek ish-fabrika e plasmanit, i prisnin Petrit Liçi, Erjon Kashari dhe Elton Mermali të cilët hapën zjarr me kallashnikov duke i lënë të vdekur të dy.

Sipas dosjes hetimore të dënimit të Elton Mermalit, thuhet se pranë dy viktimave afrohen me pistoleta Edjan Xhafaj dhe Dritan Vila që u dhanë plumbin e sigurisë.

Kjo ngjarje e ndodhur 23 vite më parë është bërë shkak që Laert Haxhiu të hakmerret, duke ja kërkuar vrasjen si nder dy killerave të grupit të tij, Lulzim Spahiu dhe Artan Tafani.

Ky i fundit tashmë i penduar, ka pohuar se për këtë vrasje nuk ka marrë asnjë lek dhe se gjithçka e ka kryer për nder ndaj shokut të tij Laert Haxhiu, shkruan Ora News.

“…ne kishim rënë në dijeni se Mermali kishte dalë nga burgu dhe pinte heroinë me disa djem të lagjes, por edhe me mua. Atë ditë kam qenë i veshur me një bokser jelek ngjyrë të zezë. Mermalin e njihja herët dhe ai ishte përdorues i heroinës. Duke pasur informacion që ai kërkonte të pinte heroinë, e kam gënjyer duke i thënë se në një vend kam fshehur heroinë, të shkojmë ta marrim dhe ta pijmë. Mermali ka pranuar në mbrëmjen e 13 qershorit 2021 kam shkuar me makinë tek lagjja e tij. Ai sapo më ka parë ka hipur vetë në makinë dhe më pas jam drejtuar drejt rrugës që del nga Lushnja. Atë mbrëmje me vete kam marrë dhe Lulzim Arapin, që ishte pjesë e planit të bërë me Laert Haxhiun. Kemi shkuar në Peqin, dhe buzë një muri jemi drejtuar tek disa ferra, duke e gënjyer Mermalin se aty ndodhej heroina. E gjitha ka qenë një mashtrim. Në kërkime për të gjetur heroinën, është përfshirë dhe vetë Mermali, i cili sapo ka ulur kokën për të parë nëse kishte heroinë, e kam qëlluar me plumb pas koke. Një plumb në kokë dhe dy në trup, për tu siguruar që ai kishte vdekur. Më pas jemi larguar, duke lënë trupin e tij aty mes ferrave… ndërsa pas ngjarjes kemi njoftuar dhe Laert Haxhiun” – ka treguar bashkëpunëtori i Prokurorisë, Artan Tafani.

Për këtë vrasje, prokuroria e Elbasanit ka arrestuar si ekzekutorë Laert Haxhiun, Lulzim Spahinë dhe Artan Tafanin. Ndaj tre persona është ngritur akuza e “Vrasjes me paramendim” kryer në bashkëpunim dhe “Mbajtjes pa lejë të armëve”.