Për çfarë i shpenzon Vladimir Putin paratë e tij?

Vladimir Putin mund të jetë një nga njerëzit më mediatikë në planet për momentin, pasi pushtimi rus i Ukrainës ka nisur një konflikt, pasojat e të cilit ende nuk i dimë.

Tani, pyetja që shumë prej jush bëjnë është se sa para fiton presidenti rus dhe për çfarë i shpenzon ato, dhe këtu kemi dyshime serioze.

PARATË DHE PASURITË E VLADIMIR PUTIN

Sipas Fortune, politikani fiton rreth 133,000 euro në vit, gjë që e ka lejuar atë të blejë një apartament të vogël 75 metra katrorë, një apartament tjetër 150 metra katrorë në Moskë, një rimorkio dhe disa makina. Megjithatë, disa media nuk e besojnë këtë version që Kremlini ka ofruar në disa raste dhe paga e tij mund të jetë më e lartë, shkruan albeu.com.

Konkretisht, pasuria e Vladimir Putin do të arrinte në më shumë se 200 mijë dollarë, me të cilat ai do të kishte blerë një rezidencë prej 17600 metrash katrorë në një shkëmb me pamje nga Deti i Zi. Interesant është edhe ambienti i tij i brendshëm, me mobiljet e dhomës së ngrënies që vlerësohen në gjysmë milioni euro, apo banjat me furça luksoze. Kjo do të thotë, diçka që mund të arrijë shumë pak, dhe aq më pak nëse do të paguante vërtet 133,000 euro në vit. /albeu.com/